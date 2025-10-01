Control sanitario en Guayaquil: más de 4 mil productos cosméticos decomisados

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), con el apoyo de la Policía Nacional, clausuró este jueves un local en el centro de Guayaquil. El operativo, derivado de alertas ciudadanas, permitió decomisar más de 4 mil unidades de productos cosméticos irregulares, por carecer de notificación sanitaria y representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Operativo y hallazgos

El control fue ejecutado por técnicos de la Coordinación Zonal 8 de Arcsa tras recibir información a través de la app Arcsa Móvil, herramienta que conecta a los ciudadanos con las autoridades sanitarias. Esta acción refleja la efectividad del trabajo conjunto entre la ciudadanía y el Estado.

Al momento de la inspección, el personal técnico enfrentó dificultades de acceso, ya que la propietaria, de origen asiático, alegó barreras idiomáticas y negó la entrada al local. Sin embargo, con el acompañamiento de la Policía Nacional, se aseguró el cumplimiento de la diligencia legal.

Durante la revisión, los técnicos identificaron productos sin notificación sanitaria, sin etiquetas, y con indicios de falsificación. Los más de 4000 cosméticos decomisados podrían generar efectos adversos por desconocerse su composición y condiciones de almacenamiento.

Riesgos y medidas sanitarias

Arcsa destacó que la falta de información sobre los productos pone en riesgo la salud de los consumidores, ya que pueden contener componentes no autorizados o dañinos. La agencia enfatizó la importancia de comprar cosméticos certificados y revisar que cuenten con los sellos y permisos correspondientes.

Tras la detección de irregularidades, Arcsa procedió con la clausura temporal del local y la incautación total de los productos. La medida busca prevenir que estos productos circulen en el mercado y afecten la salud pública.

La institución también recordó que la vigilancia sanitaria es un proceso constante y que cualquier ciudadano puede reportar sospechas de irregularidades a través de canales oficiales, reforzando la protección de la población.

Coordinación institucional

Este operativo demuestra la coordinación entre Arcsa y la Policía Nacional, garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Además, refleja la importancia de la articulación con otras entidades estatales para responder ante riesgos sanitarios.

Arcsa ratificó su compromiso de continuar los controles estrictos en todo el país y de actuar de manera preventiva frente a productos que carezcan de autorización oficial. La acción forma parte de una política de vigilancia activa y protección de la ciudadanía frente a riesgos asociados a productos irregulares.