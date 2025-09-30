Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

La Dirección de Áreas Históricas del Municipio de Cuenca clausuró el lunes 29 de septiembre de 2025 las oficinas de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

La medida duró cinco horas y se aplicó por supuesta falta de pago en el permiso de uso de suelo, en medio de confrontaciones políticas entre el alcalde Cristian Zamora y el Gobierno central.

Clausura inesperada en Cuenca

La clausura se ejecutó sin notificación previa, según informó Arcsa, que publicó imágenes del sello colocado en la entrada principal de sus oficinas en Cuenca.

La coordinadora zonal, Eufrasia Fajardo, indicó que presentarán una denuncia por la paralización del servicio a la ciudadanía, al considerar la acción una vulneración a la normativa vigente.

El sello especificaba como causa el incumplimiento en el pago del permiso de uso de suelo. No obstante, Fajardo sostuvo que las instituciones públicas están exentas de ese trámite, por lo que calificó la decisión como arbitraria.

Retiro del sello y primeras reacciones

Cinco horas después de la colocación, la Dirección de Áreas Históricas retiró el sello sin entregar una explicación formal a la institución afectada.

El área de comunicación de Arcsa señaló que no se explicó la razón del retiro ni el sustento jurídico de la clausura. Únicamente se mencionó que se trató de una disposición administrativa. El director nacional de Arcsa, Daniel Sánchez, calificó la medida como un “hecho irregular” y sin procedimiento válido. Además, aseguró que el retiro inmediato confirma la falta de sustento legal.

Acciones legales y advertencias

Sánchez anunció en su cuenta de X que Arcsa interpondrá acciones legales y recordó que la paralización del servicio público constituye un delito tipificado en el artículo 346 del COIP. El funcionario señaló que se actuará “con toda la firmeza de la ley” para que los responsables sean sancionados conforme al marco normativo.

Hasta el cierre de esta edición, ni el alcalde Cristian Zamora ni las cuentas oficiales del Municipio de Cuenca se pronunciaron sobre lo ocurrido.

Contexto político de fondo

Este episodio ocurre en un ambiente de tensiones políticas entre el Municipio de Cuenca y el Gobierno nacional. El alcalde Zamora mantiene enfrentamientos con autoridades estatales, particularmente por el proyecto minero Loma Larga, que ha motivado cruces de declaraciones con la ministra de Ambiente, Inés Manzano, y la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo.

La clausura de Arcsa, aunque temporal, se inscribe en esta dinámica de disputas que afectan la gestión institucional y los servicios que se brindan a la ciudadanía en Cuenca.