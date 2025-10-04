Consejo de la Judicatura designa a Carlos Leonardo Alarcón como nuevo Fiscal General subrogante

El Consejo de la Judicatura designó el 3 de octubre de 2025 a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como Fiscal General subrogante, en reemplazo de Wilson Toainga, quien solicitó licencia del 5 al 10 de octubre por su participación en la Segunda Conferencia Regional sobre Inteligencia Artificial y Delincuencia en Río de Janeiro, Brasil. La resolución se adoptó por unanimidad tras un pronunciamiento del Procurador General del Estado.

La sesión y el apagón inesperado

La votación ocurrió durante una sesión que debió suspenderse media hora por un apagón en el edificio de la Judicatura. El presidente del organismo, Mario Godoy, solicitó un informe a la Empresa Eléctrica Quito para esclarecer el corte de energía. En el debate, Godoy propuso a Alarcón como única opción para reemplazar a Toainga, tanto en ausencias temporales como definitivas.

El vocal Fabián Fabara destacó que Alarcón es coordinador número 1 de las unidades de lucha contra la corrupción, lo que consideró un factor decisivo. El vocal Damián Larco mocionó la designación, que fue aprobada de forma unánime por los cinco vocales recientemente posesionados por la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2031.

Experiencia y casos sensibles

Alarcón ha liderado procesos judiciales de alto impacto, como el Caso Nene, que involucró al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad; el Caso Seguros de la Unión–Petroecuador, en el que apareció el empresario Federico Goldbaum; y el Caso Triple A, que alcanzó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Estas causas reforzaron su perfil dentro de la Fiscalía.

La Secretaría Jurídica de la Judicatura recordó que la Ley de la Función Judicial establece que la subrogación tiene una vigencia máxima de 90 días. Esto permitirá que Alarcón ocupe el cargo durante la ausencia de Toainga. Wilson Toainga continúa prorrogado en funciones desde la salida de Diana Salazar, nombrada Embajadora de Ecuador en Argentina por el presidente Daniel Noboa.

Contexto de la designación

El nombramiento se produce en un escenario marcado por el retraso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el concurso para elegir al nuevo Fiscal General. Ante ese vacío, Toainga consultó a la Procuraduría General del Estado sobre el procedimiento legal para su ausencia. El procurador Juan Carlos Larrea habilitó a la Judicatura para designar un reemplazo bajo la figura de “encargo por orden de autoridad competente”, en resolución del 29 de septiembre.

La decisión asegura la continuidad en la Fiscalía General del Estado, en un momento de procesos judiciales complejos y de transición institucional.