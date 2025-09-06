Concejo Cantonal de Cuenca solicita sesión de la Comisión de Biodiversidad por proyecto minero Loma Larga

El Concejo Cantonal de Cuenca solicitó que la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales sesione en la ciudad, el 5 de septiembre de 2025, para revisar el proyecto minero Loma Larga, paralizado hasta que la empresa canadiense Dundee Metals Precious presente su plan de manejo ambiental, según el Ministerio del Ambiente.

Controversia política en Cuenca

El pedido fue dirigido a la presidenta de la comisión, Camila León, quien recibió críticas por votar en contra del cambio de orden del día para que la ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, comparezca en la Asamblea Nacional. La moción para el cambio del orden del día fue presentada por el asambleísta Gerardo Machado, con apoyo de Adrián Castro y Antonhy Becerra, pero León y Diego Matovelle votaron en contra.

La propuesta final registró 67 votos afirmativos, 67 en contra y tres abstenciones, lo que impidió modificar el orden del día. Paralelamente, en Cuenca, se cuestionó un permiso otorgado a la minera en 2020 por la Dirección de Avalúos y Catastros, motivo por el cual León convocó al actual director a comparecer ante la comisión.

Participación ciudadana y diálogo técnico

El Concejo Cantonal de Cuenca destacó que la sesión en la ciudad permitirá garantizar participación ciudadana y recoger aportes técnicos, científicos y académicos. Un comunicado municipal señaló que la iniciativa busca facilitar el acceso de distintos sectores sociales e institucionales a un espacio de diálogo participativo sobre el futuro del área de Quimsacocha.

La ciudad vive una tensión política y social creciente. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han encabezado protestas y debates sobre el proyecto, que involucra grandes inversiones y riesgos ambientales. La sesión en Cuenca se espera como un mecanismo de transparencia y acercamiento entre autoridades y ciudadanía.

Detalles del proyecto minero Loma Larga

El proyecto contempla la construcción de una mina subterránea a gran escala, con una inversión estimada de USD 419 millones y una vida útil de 12 años. Sus reservas incluyen 926.000 onzas de oro, además de plata y cobre. La empresa planeaba iniciar la construcción hacia finales de 2025, pero el proceso se mantiene en pausa.

Los opositores al proyecto destacan riesgos ambientales y cuestionan la viabilidad social y técnica de la explotación minera. Mientras tanto, el Concejo Cantonal busca que la Comisión de Biodiversidad ofrezca claridad sobre las autorizaciones y permisos, así como la gestión ambiental de la mina.

Movilización ciudadana en septiembre

Cuenca se prepara para una marcha masiva el próximo 16 de septiembre, convocada por colectivos sociales que rechazan la ejecución del proyecto. La ciudad sigue siendo el centro del debate político y ambiental en la provincia de Azuay, y la sesión de la Comisión de Biodiversidad se espera como un momento clave para transparentar información y tomar decisiones informadas.