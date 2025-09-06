Brigada Patria entrega al país 110 soldados de reserva tras formación militar

La Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria realizó el licenciamiento de 110 conscriptos, el jueves 4 de septiembre de 2025 en Latacunga, tras cumplir un año de formación militar.

Ceremonia de licenciamiento en Latacunga

En el Campo de Marte de la Brigada Patria se desarrolló el acto solemne con la presencia de autoridades, familiares y compañeros de armas. Los conscriptos pertenecen a la leva 2005, segunda llamada, quienes concluyeron satisfactoriamente su servicio cívico militar voluntario.

Durante la ceremonia, los jóvenes recibieron reconocimientos por su esfuerzo en instrucción, disciplina y compromiso con la defensa nacional.

El proceso de preparación incluyó entrenamiento físico, instrucción táctica, capacitación en valores ciudadanos y formación técnica. Los 110 soldados adquirieron conocimientos para actuar en situaciones de emergencia y colaborar en misiones de apoyo comunitario. Autoridades militares recalcaron que la reserva es un pilar para el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Palabras del comandante

El comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria destacó la importancia del compromiso cívico asumido por los licenciados. Señaló que “los soldados de reserva poseen un espíritu de civismo y estarán listos para acudir al llamado cuando la nación lo requiera”. Además, resaltó que la formación recibida fomenta valores de disciplina, respeto y responsabilidad en beneficio de la sociedad.

Los soldados de reserva complementan la estructura de las Fuerzas Armadas y están preparados para reforzar las tareas de seguridad. Su participación puede ser convocada en emergencias naturales, apoyo logístico o situaciones que demanden defensa territorial. De esta manera, se asegura la disponibilidad de personal entrenado para servir con rapidez y eficacia.

Compromiso con la Patria

Los licenciados manifestaron su orgullo por haber servido al país en esta etapa de su vida. Juraron defender con honor los valores democráticos y mantener la lealtad hacia la nación. Con esta incorporación, Ecuador fortalece el vínculo entre la juventud y las Fuerzas Armadas en beneficio de la estabilidad nacional.