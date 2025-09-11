Audiencia en Miami definirá pedido de asilo de José Serrano tras 35 días detenido

El exministro del Interior de Ecuador, José Serrano Salgado, afrontará este 11 de septiembre de 2025 en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome la continuidad de su proceso, tras 35 días detenido, por haber excedido el tiempo legal de estadía con visa de turismo en Estados Unidos.

Audiencia en Miami

La diligencia está prevista desde las 08:00 (hora de Ecuador) y será dirigida por la jueza Romy Lerner, quien el pasado 25 de agosto abrió el caso migratorio. Agentes detuvieron a Serrano el 7 de agosto de 2025 en la puerta de su domicilio en Florida.

De acuerdo con sus abogados y familiares, Serrano es solicitante de asilo político en Estados Unidos. Por ello, la audiencia servirá para revisar dos puntos: su pedido de fianza y la continuidad del trámite para determinar si el asilo es concedido o rechazado.

En la primera jornada, Lerner solicitó a Ecuador un informe sobre posibles procesos judiciales en curso contra Serrano. Hasta esa fecha no registraba causas abiertas, aunque eso cambió días después.

Cargos en Ecuador y nuevo escenario judicial

El 3 de septiembre de 2025, la Fiscalía ecuatoriana formuló cargos en su contra por el asesinato de Fernando Villavicencio. El equipo legal informó esta decisión al Tribunal de Krome, lo que modificó las condiciones del proceso.

La jueza ecuatoriana María Daniela Ayala negó prisión preventiva para Serrano. Sin embargo, le ordenó presentarse periódicamente en Miami o Quito, según avance el proceso migratorio en Estados Unidos. La Fiscalía de Ecuador ya apeló esa decisión.

El abogado Roberto Sheldon, defensor en Estados Unidos, declaró a Telemundo 51 que el panorama es adverso y que ven probable la devolución de Serrano a Ecuador. Aunque aclaró que, por procedimiento, en esta etapa no se resolverá aún la deportación.

Posición de la familia y próximos pasos

La hija del exministro, Verónica Serrano, explicó a la agencia EFE que la diligencia no es una audiencia de deportación, sino parte regular del proceso de asilo. Insistió en que todavía no hay decisión sobre el destino final de su padre.

El futuro inmediato dependerá de si la jueza Lerner acepta el pedido de fianza. En caso de aprobación, Serrano podría seguir el proceso en libertad, sujeto a presentaciones periódicas. Si se niega, continuará detenido en el Centro de Procesamiento Krome.

La defensa ecuatoriana sostiene que el nuevo cargo penal influirá en la resolución migratoria. El Tribunal estadounidense deberá considerar esa información al analizar si el exministro puede permanecer en el país como solicitante de asilo.