COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

¡Atención votantes! CNE actualiza reglas para cambiar domicilio electoral, pero no aplicará en noviembre

El CNE aprobó un reglamento para cambio de domicilio electoral, que modifica requisitos y procedimientos, aunque no se aplicará en la consulta popular de 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Atención votantes! CNE actualiza reglas para cambiar domicilio electoral, pero no aplicará en noviembre
El nuevo reglamento establece cambios significativos para quienes deseen solicitar el cambio de domicilio electoral.
¡Atención votantes! CNE actualiza reglas para cambiar domicilio electoral, pero no aplicará en noviembre
El nuevo reglamento establece cambios significativos para quienes deseen solicitar el cambio de domicilio electoral.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche del 6 de octubre de 2025 un nuevo reglamento sobre cambio de domicilio electoral en Ecuador, que regirá para procesos electorales futuros, como las elecciones seccionales de 2027. La medida busca actualizar procedimientos y requisitos, aunque no aplicará en el referendo y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

Principales modificaciones en requisitos

El nuevo reglamento establece cambios significativos para quienes deseen solicitar el cambio de domicilio electoral. Antes, los electores debían presentar planillas de luz, agua o teléfono fijo y certificaciones de empresas privadas. Ahora, estas obligaciones se eliminan, dejando únicamente la presentación del número de documento de residencia temporal o permanente vigente.

En el caso de Galápagos, previamente se exigía el carné que acreditaba como residente legal del archipiélago. Con la nueva normativa, basta con proporcionar el número del documento de residencia autorizado por la autoridad competente.

La medida simplifica los requisitos y facilita el proceso de inscripción, evitando trámites que antes generaban retrasos y errores en el registro electoral.

Procedimientos y modalidades de cambio

El reglamento mantiene las modalidades presencial, virtual y correo postal para solicitar cambios de domicilio electoral. La modalidad presencial se realiza en las Delegaciones Provinciales Electorales o en oficinas consulares del exterior.

Quedan fuera del texto las brigadas móviles, utilizadas en procesos anteriores, aunque se conserva la competencia del CNE para verificaciones cuando los cambios de domicilio superen el 10% de la población de una parroquia rural o cantón. Además, organizaciones sociales y políticas podrán solicitar contrastaciones de datos ante posibles cambios masivos.

Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia del proceso y prevenir irregularidades en el Registro Electoral, resguardando la integridad del voto.

Debate y observaciones del CNE

La consejera Elena Nájera calificó el proyecto como “impresentable” por contener errores de fondo y de forma, al tiempo que cuestionó la derogatoria condicionada del reglamento anterior de abril de 2022. Señaló que la vigencia dependería de un hecho futuro e incierto: el funcionamiento del Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral.

El vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera respaldaron algunas observaciones, aunque Cabrera votó a favor del proyecto solicitando que se ajusten las observaciones.

Nájera añadió que la urgencia en aprobar el reglamento podría obedecer a una disposición de la Contraloría General del Estado, sin que exista una justificación técnica clara.

Perspectivas y próximos pasos

Aunque el reglamento no se aplicará en el referendo y consulta popular de noviembre de 2025, se espera que sea la base para procesos electorales posteriores, incluyendo elecciones seccionales y locales. No se descarta la introducción de nuevas modificaciones para ajustar y optimizar el documento en el futuro cercano.

Con esta actualización, el CNE busca simplificar procedimientos, fortalecer la transparencia y ofrecer herramientas modernas para gestionar el cambio de domicilio electoral de manera segura y accesible para todos los ciudadanos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO