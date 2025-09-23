Así puedes acceder al bono de $23.000 del programa Nuevo Transporte

El Gobierno Nacional presentó el programa Nuevo Transporte, una estrategia integral que busca renovar el parque automotor en Ecuador. El plan además pretende mejorar la seguridad vial y garantizar servicios más modernos y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

La Presidencia de Ecuador señaló que la iniciativa ofrece beneficios económicos y facilidades de financiamiento especialmente diseñados para los transportistas. De esta manera, el Ejecutivo refuerza su compromiso con el desarrollo productivo.

Programa Nuevo Transporte: renovación de vehículos y financiamiento preferencial

Dentro del programa Nuevo Transporte, se permitirá la chatarrización de vehículos con antigüedad del 2008 o anterior. Los propietarios accederán a un bono de hasta $23.000 y a créditos preferenciales a través de BanEcuador para renovar sus unidades.

El plan contempla la incorporación de 12.000 nuevas unidades, entre ellas taxis, camionetas, buses, minibuses, camiones pesados, microbuses y furgonetas. Los interesados deben registrarse en la plataforma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP): https://registro.mtop.gob.ec/#/login

Incentivos para transportistas y créditos rurales

El programa Nuevo Transporte incluye también incentivos económicos directos. Hasta el momento, $9 millones ya se han entregado a 12.246 transportistas registrados, lo que fortalece la economía del sector.

En paralelo, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Conafips, habilitó créditos de hasta $20.000 destinados a transportistas rurales, comunitarios y pequeños propietarios, ampliando las oportunidades para dinamizar el transporte en áreas menos atendidas.

Apoyo al agro con créditos y compras estatales

La estrategia del Gobierno no se limita al transporte. También incorpora apoyo al sector agrícola mediante $78 millones invertidos en el bono Raíces, que beneficia a 21.000 familias con $1.000 cada una.

Además, el programa 7×7 de BanEcuador ofrece créditos entre $500 y $30.000 para pequeños agricultores. El MAG ejecutará la compra de 24.000 toneladas de arroz y entregará 600 motores fuera de borda a pescadores.

Beneficios sociales y devolución de impuestos

El programa Nuevo Transporte se complementa con acciones sociales, como la devolución de IVA por $130 millones a personas con discapacidad, generando mayor equidad.

Según Jaramillo, “en la primera semana de implementación más de 590.000 familias han recibido distintos incentivos del Gobierno”, lo que refleja su impacto inicial.

Próximos bonos y fortalecimiento productivo

El 1 de octubre se prevé la entrega de un bono adicional para 55.000 familias más, lo que ampliará el alcance de la política pública.

Con el programa Nuevo Transporte y las medidas paralelas en el agro, el Ejecutivo busca promover competitividad, seguridad y modernización, impulsando el bienestar de millones de ecuatorianos.