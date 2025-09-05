Asamblea Nacional de Ecuador aprueba proforma presupuestaria con votos divididos y críticas encendidas

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la proforma presupuestaria 2025 y la programación cuatrianual 2025-2028 enviada por el Ejecutivo. La decisión se tomó en la sesión 034 del Parlamento.

El presupuesto general del Estado alcanza los 40.961,41 millones de dólares, lo que representa el 31,75% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado. La Comisión de Régimen Económico reportó un déficit global de 5.624 millones de dólares que se cubrirá mediante operaciones de financiamiento público.

Proforma presupuestaria 2025: oficialismo resalta inversión en áreas sociales

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, aseguró que la proforma contempla preasignaciones para educación, salud, obras públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “En el presupuesto no hay sobreestimaciones ni falsas proyecciones”, afirmó.

Otros legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) como Hernán Zapata, Adrián Castro e Inés Alarcón defendieron la propuesta. Zapata aseguró que “se está beneficiando ampliamente a los sectores de la salud, de la educación, de la seguridad y de temas energéticos”.

Oposición denuncia déficit y falta de transparencia

Desde la Revolución Ciudadana (RC), legisladoras como Mónica Alemán y Liliana Durán criticaron la proforma. Alemán consideró que está marcada por la irresponsabilidad, pues “se infló el gasto corriente con bonos coyunturales diseñados más para campañas electorales”.

Por su parte, Durán señaló que el informe aprobado “es un documento débil, complaciente y peligrosamente irresponsable”, acusando al oficialismo de priorizar conveniencias políticas sobre la sostenibilidad fiscal. Viviana Veloz agregó que el presupuesto “está inflado” y advirtió de una crisis en salud y educación.

Socialcristianos alertan sobre ejecución presupuestaria

Los legisladores socialcristianos Otto Vera y Alfredo Serrano también lanzaron advertencias. Vera cuestionó que el país financie gastos sin ingresos equivalentes. Serrano recordó que “llevamos una ejecución presupuestaria que bordea el 50% y quedan tres meses para terminar el año 2025”.

Además, mencionó que la falta de pagos afecta a proveedores del Estado, como dializadoras, Solca y hospitales públicos, lo que mantiene en crisis al sistema de salud.

Votación final y cierre del debate

Tras un tenso debate marcado por enfrentamientos entre oficialismo y oposición, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ordenó la votación. El resultado final otorgó 80 votos a favor, 55 en contra y 7 abstenciones, confirmando la aprobación de la proforma presupuestaria 2025.

Con esta decisión, el Parlamento habilitó al Gobierno de Ecuador para manejar un presupuesto que, según el oficialismo, prioriza inversión social y seguridad. Sin embargo, la oposición insiste en que los cálculos fiscales son insostenibles y profundizarán la crisis económica del país.