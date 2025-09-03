Comisión de Régimen Económico aprueba informe sobre proforma presupuestaria 2025 de 40 mil millones de dólares

La Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó este lunes, con seis votos a favor, el informe de la Proforma Presupuestaria 2025 por 40.961 millones de dólares, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para un único debate, en cumplimiento de la Constitución.

Detalles del informe económico

El informe aprobado recoge las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) nominal para 2025, calculado en 129.018,50 millones de dólares, con un crecimiento previsto de 2,80 %.



También fija la producción petrolera en 169,90 millones de barriles y un precio promedio de exportación de 62,20 dólares por barril.De acuerdo con el documento, los ingresos totales estimados ascienden a 40.961,41 millones de dólares para el próximo ejercicio fiscal.

Recomendaciones de la Comisión

Entre las sugerencias, consta crear mecanismos que garanticen la transferencia oportuna y ejecución correcta de los recursos asignados a instituciones públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).



Además, se pidió que los ingresos adicionales obtenidos durante 2025 se destinen de forma prioritaria al sector social, incluyendo los recursos que, por mandato constitucional, corresponden al Sistema de Seguridad Social Ecuatoriano. La Comisión concluyó que la Proforma cumple con lo dispuesto en la Constitución y en la normativa vigente, y que los supuestos técnicos se encuentran justificados.

Participación de entidades del Estado

Durante el análisis, la Comisión recibió observaciones de representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Salud, Inclusión Económica y Social, Defensa Nacional e Interior.



También intervinieron delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Secretaría Nacional de Planificación, quienes explicaron los indicadores y metas proyectadas. Los insumos presentados se incorporaron en el informe como parte del respaldo técnico y político para el debate posterior en el Pleno.

Observaciones previas a la votación

Los asambleístas Liliana Durán, Mónica Alemán y José Luis Vallejo expresaron preocupaciones antes de la votación. Señalaron la necesidad de vigilar el cumplimiento de las reglas fiscales y revisar los supuestos de producción petrolera.



Además, advirtieron sobre el impacto del déficit presupuestario, por lo que plantearon que la Asamblea analice de forma detallada la propuesta remitida por el Ejecutivo.

Contexto legislativo

El informe será tratado en un solo debate en el Pleno, conforme al artículo 295 de la Constitución. La decisión final corresponderá a los legisladores, quienes podrán aprobar u observar la Proforma. Este paso resulta clave para definir el Presupuesto General del Estado 2025, que financiará políticas públicas en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y programas sociales.