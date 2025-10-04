COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Universidad Católica y Liga de Quito abren en el Atahualpa el hexagonal que pelea por el título

Católica recibe este sábado 4 de octubre a Liga en el Olímpico Atahualpa, en el inicio del hexagonal final de la LigaPro 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Universidad Católica y Liga de Quito abren en el Atahualpa el hexagonal que pelea por el título
Liga llega como semifinalista de Libertadores y la Católica clasificado a cuartos de final de Copa Ecuador. Foto: API.
Universidad Católica y Liga de Quito abren en el Atahualpa el hexagonal que pelea por el título
Liga llega como semifinalista de Libertadores y la Católica clasificado a cuartos de final de Copa Ecuador. Foto: API.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

Universidad Católica y Liga de Quito abrirán este sábado 4 de octubre la Fase Final 1 de la LigaPro 2025, en un partido que promete emociones. El duelo está programado para las 19h00 en el estadio Olímpico Atahualpa y representa el inicio de un hexagonal donde cada punto será determinante.

La ‘Chatoleí’, dirigida por Diego Martínez, llega motivada tras vencer 2-1 a Deportivo Cuenca en la última fecha de la primera fase. Ese resultado le permitió cerrar en la cuarta posición con 49 puntos y +19 de gol diferencia. El equipo ha mostrado un estilo ofensivo durante la temporada y buscará imponerlo en su estadio frente a un rival directo por el título.

Así llega Liga de Quito

En el otro lado, Liga de Quito cerró la primera etapa con un triunfo 3-1 sobre Técnico Universitario en Ambato. Los albos, bajo la conducción del brasileño Tiago Nunes, se ubicaron terceros con 51 unidades y +17 de gol diferencia. Con una plantilla de jerarquía y varias alternativas en ataque, la U capitalina sabe que un buen inicio en el hexagonal puede marcar la diferencia en sus aspiraciones.

El panorama no es del todo positivo para Liga. Este jueves se confirmó la baja de Alejandro Cabeza, delantero que era el principal recambio para Jeison Medina. El jugador se sometió a una operación en el hombro y estará, al menos, tres meses fuera de las canchas. El tiempo de recuperación podría extenderse hasta seis meses.

“La baja más sensible es la de Alejandro Cabeza. Era una cirugía necesaria para evitar complicaciones futuras en su carrera. Ya se encuentra en rehabilitación y confiamos en que regrese pronto”, señaló Eduardo Álvarez, director deportivo de Liga.

Ambos equipos forman parte del hexagonal final junto a Independiente del Valle, Barcelona, Orense y Libertad. En esta fase los puntos acumulados durante la primera etapa se arrastran, lo que significa que cualquier traspié puede comprometer las opciones de campeonato desde el inicio.

La ‘Chatoleì’ va por todo

Universidad Católica finalizó a 15 puntos de Independiente del Valle, líder de la fase inicial. Sin embargo, sus números ofensivos le dan argumentos: promedió 1.93 goles por partido y mostró variantes para generar peligro constante. Liga, en cambio, apostará por la experiencia de su plantilla y la contundencia en ataque.

El compromiso en el Atahualpa no solo será un duelo capitalino, sino también un termómetro para medir el nivel con el que arrancan dos equipos que sueñan con el título nacional. La primera jornada del hexagonal promete tensión y fútbol de alto nivel.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Casi 49.000 trabajadores se benefician de 126 contratos colectivos firmados en Ecuador

Hallan cuerpo en descomposición de agricultor en una finca de la parroquia El Esfuerzo en Santo Domingo

Emelec vence 3-1 a Deportivo Cuenca en el debut del segundo hexagonal de Liga Pro 2025

¡Alto al fuego inminente! Donald Trump anuncia acuerdo israelí para primera retirada en Gaza

Miles protestan en Europa por Palestina y contra la ofensiva en Gaza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Casi 49.000 trabajadores se benefician de 126 contratos colectivos firmados en Ecuador

Hallan cuerpo en descomposición de agricultor en una finca de la parroquia El Esfuerzo en Santo Domingo

Emelec vence 3-1 a Deportivo Cuenca en el debut del segundo hexagonal de Liga Pro 2025

¡Alto al fuego inminente! Donald Trump anuncia acuerdo israelí para primera retirada en Gaza

Miles protestan en Europa por Palestina y contra la ofensiva en Gaza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Casi 49.000 trabajadores se benefician de 126 contratos colectivos firmados en Ecuador

Hallan cuerpo en descomposición de agricultor en una finca de la parroquia El Esfuerzo en Santo Domingo

Emelec vence 3-1 a Deportivo Cuenca en el debut del segundo hexagonal de Liga Pro 2025

¡Alto al fuego inminente! Donald Trump anuncia acuerdo israelí para primera retirada en Gaza

Miles protestan en Europa por Palestina y contra la ofensiva en Gaza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO