Universidad Católica y Liga de Quito abren en el Atahualpa el hexagonal que pelea por el título

Universidad Católica y Liga de Quito abrirán este sábado 4 de octubre la Fase Final 1 de la LigaPro 2025, en un partido que promete emociones. El duelo está programado para las 19h00 en el estadio Olímpico Atahualpa y representa el inicio de un hexagonal donde cada punto será determinante.

La ‘Chatoleí’, dirigida por Diego Martínez, llega motivada tras vencer 2-1 a Deportivo Cuenca en la última fecha de la primera fase. Ese resultado le permitió cerrar en la cuarta posición con 49 puntos y +19 de gol diferencia. El equipo ha mostrado un estilo ofensivo durante la temporada y buscará imponerlo en su estadio frente a un rival directo por el título.

Así llega Liga de Quito

En el otro lado, Liga de Quito cerró la primera etapa con un triunfo 3-1 sobre Técnico Universitario en Ambato. Los albos, bajo la conducción del brasileño Tiago Nunes, se ubicaron terceros con 51 unidades y +17 de gol diferencia. Con una plantilla de jerarquía y varias alternativas en ataque, la U capitalina sabe que un buen inicio en el hexagonal puede marcar la diferencia en sus aspiraciones.

El panorama no es del todo positivo para Liga. Este jueves se confirmó la baja de Alejandro Cabeza, delantero que era el principal recambio para Jeison Medina. El jugador se sometió a una operación en el hombro y estará, al menos, tres meses fuera de las canchas. El tiempo de recuperación podría extenderse hasta seis meses.

“La baja más sensible es la de Alejandro Cabeza. Era una cirugía necesaria para evitar complicaciones futuras en su carrera. Ya se encuentra en rehabilitación y confiamos en que regrese pronto”, señaló Eduardo Álvarez, director deportivo de Liga.

Ambos equipos forman parte del hexagonal final junto a Independiente del Valle, Barcelona, Orense y Libertad. En esta fase los puntos acumulados durante la primera etapa se arrastran, lo que significa que cualquier traspié puede comprometer las opciones de campeonato desde el inicio.

La ‘Chatoleì’ va por todo

Universidad Católica finalizó a 15 puntos de Independiente del Valle, líder de la fase inicial. Sin embargo, sus números ofensivos le dan argumentos: promedió 1.93 goles por partido y mostró variantes para generar peligro constante. Liga, en cambio, apostará por la experiencia de su plantilla y la contundencia en ataque.

El compromiso en el Atahualpa no solo será un duelo capitalino, sino también un termómetro para medir el nivel con el que arrancan dos equipos que sueñan con el título nacional. La primera jornada del hexagonal promete tensión y fútbol de alto nivel.