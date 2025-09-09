Ronaldo iguala récord mundialista en la victoria de Portugal ante Hungría

Portugal venció 2-3 a Hungría este martes 9 de septiembre de 2025 en el Puskás Aréna de Budapest, en la segunda jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, con un gol de penal de Cristiano Ronaldo, quien igualó el récord de 39 goles en Eliminatorias mundialistas.

La Selección de Portugal logró una victoria agónica en el Puskás Aréna, consolidándose como líder del Grupo F con seis puntos. Cristiano Ronaldo, capitán luso, marcó de penal a los 57 minutos, alcanzando 39 goles en Eliminatorias y empatando el récord histórico de Carlos “Pescadito” Ruiz. El partido, arbitrado por Erik Lambrechts, fue intenso, con Portugal remontando dos veces ante un rival que presionó hasta el final.

El encuentro comenzó con dominio húngaro. A los 20 minutos, Barnabás Varga, delantero del Ferencváros, cabeceó un centro tras un contraataque, superando a Diogo Costa para el 1-0. Portugal respondió con mayor posesión, liderada por Bernardo Silva y João Cancelo. A los 30 minutos, Ronaldo tuvo una chance clara, pero el portero Balázs Tóth, del Blackburn, detuvo su remate. Dos minutos después, João Neves falló otra oportunidad frente al arco. En el 35’, Bernardo Silva empató con un zurdazo tras controlar en el área, tras revisión del VAR por posible fuera de juego.

En el segundo tiempo, Portugal intensificó su ataque. A los 55 minutos, un córner ejecutado por Bruno Fernandes derivó en un penal por mano de Loïc Nego. Ronaldo convirtió el 1-2, alcanzando su gol 943 como profesional y el 141 con Portugal. Hungría no bajó los brazos y empató a los 83 minutos con otro cabezazo de Varga, aprovechando un error defensivo. Sin embargo, a los 85 minutos, João Cancelo selló el 3-2 con un remate de media distancia, inalcanzable para Tóth.

Contexto del Grupo F

Portugal, dirigida por Roberto Martínez, lidera el Grupo F con seis puntos tras golear 5-0 a Armenia en la primera jornada, donde Ronaldo marcó un doblete. Hungría, con un punto tras empatar 2-2 con Irlanda, queda en desventaja. En otro partido del grupo, Armenia venció 2-1 a Irlanda con goles de Eduard Spertsyan (45+1’, penal) y Grant León Ranos (51’), mientras Evan Ferguson descontó a los 57 minutos. Portugal enfrentará a Irlanda y Hungría en casa en octubre, mientras Hungría jugará contra Armenia.

El récord de Ronaldo iguala al guatemalteco Carlos Ruiz, quien logró 39 goles en Eliminatorias el 6 de septiembre de 2016 contra San Vicente y las Granadinas. Ronaldo, con cuatro partidos restantes en la fase de grupos, podría superarlo en octubre o noviembre. Hungría, bajo la dirección de Marco Rossi, no clasifica a un Mundial desde 1986, pero su planteamiento defensivo y contragolpes rápidos complicaron a los lusos.

Próximos desafíos

Portugal, sexta en el ranking FIFA, busca su séptima clasificación consecutiva al Mundial. Hungría, número 30 mundial, enfrenta presión para alcanzar el segundo puesto y un repechaje, tras su empate ante Irlanda y la expulsión de Roland Sallai en ese partido. El Puskás Aréna, con capacidad para 67,215 espectadores, vibró con un encuentro que reflejó la competitividad del Grupo F. Los lusos, con figuras como João Félix, Vitinha y Rúben Dias, mostraron jerarquía, mientras Hungría dependió de Dominik Szoboszlai y Varga.

El próximo partido de Portugal será el 13 de octubre de 2025 contra Irlanda en Lisboa, mientras Hungría visitará a Armenia. La fase de grupos concluye en noviembre de 2025, con 12 cupos directos y cuatro de repechaje en juego para la UEFA en el Mundial 2026.