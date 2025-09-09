COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

¡Haaland intratable! Anota cinco goles en la goleada histórica de Noruega ante Moldavia

Noruega aplastó 11-1 a Moldavia en las Eliminatorias al Mundial 2026, con Erling Haaland marcando cinco goles y dando dos asistencias en Oslo.
Noruega venció 11-1 a Moldavia este 9 de septiembre de 2025 en el Ullevaal Stadion de Oslo, en la sexta jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, liderada por Erling Haaland, quien anotó cinco goles y dio dos asistencias.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, fue la figura estelar al marcar cinco goles (11’, 36’, 43’, 52’, 83’) y dar dos asistencias, mientras Thelo Aasgaard, del Rangers, aportó un póker (67’, 76’, 79’, 90+1’). 

Desarrollo del encuentro

El festival goleador comenzó temprano. A los 5 minutos, Haaland asistió a Felix Horn Myhre, quien abrió el marcador tras una jugada colectiva. A los 10 minutos, un error del defensor moldavo Artur Craciun permitió a Haaland anotar el 2-0 con un remate cruzado de zurda. A los 36 minutos, Martin Ødegaard condujo un contraataque y habilitó a Haaland para el 3-0. Siete minutos después, a los 43 minutos, Ødegaard asistió nuevamente al delantero, quien superó al arquero Cristian Avram con una definición picada. Antes del descanso, Ødegaard marcó el 5-0 a los 46 minutos tras un rebote.

En el segundo tiempo, la superioridad noruega continuó. A los 52 minutos, Haaland cabeceó un centro de David Møller Wolfe para su cuarto gol. Thelo Aasgaard, ingresado en el 67’, anotó el 7-0 con una definición frente al arco. Aasgaard completó un triplete en los minutos 76 y 79 (este de penal), y Haaland selló su quinto gol a los 83 minutos. Moldavia descontó con un autogol de Leo Østigård, pero Aasgaard cerró el 11-1 en el 90+1’, asistido por Haaland.

Dominio noruego en el Grupo I

Noruega mantiene un puntaje perfecto con cinco victorias en el Grupo I, que incluye a Italia (9 puntos, un partido menos), Israel, Estonia y Moldavia. Haaland acumula 48 goles en 45 partidos con su selección, nueve de ellos en estas Eliminatorias, consolidándose como el máximo goleador histórico de Noruega. El equipo, dirigido por Ståle Solbakken, no clasifica a un Mundial desde 1998, pero esta generación, con figuras como Ødegaard, Sørloth y Nusa, apunta a romper esa racha.

Moldavia, por su parte, permanece en el fondo del grupo con cero puntos tras cinco derrotas, habiendo recibido 25 goles y marcado solo dos, según datos de VAVEL USA. Su última caída ante Noruega fue un 0-5 en marzo de 2025, también con un gol de Haaland.

Contexto de las Eliminatorias

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 otorgan 12 cupos directos a los ganadores de grupo y cuatro adicionales a través de un repechaje con los segundos lugares y equipos de la UEFA Nations League. Noruega, con una diferencia de gol de +20, lidera cómodamente el Grupo I. En la misma jornada, Italia venció 2-0 a Moldavia, pero sigue a seis puntos de los noruegos, según reportes de UEFA.com. El próximo partido de Noruega será contra Israel el 13 de octubre de 2025, mientras Moldavia enfrentará a Estonia.

Rumbo al Mundial

La goleada refuerza las aspiraciones de Noruega para clasificar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Haaland, con 48 goles en su selección, se perfila como clave para llevar a los “Vikingos” a su primera Copa del Mundo en 28 años. La actuación de Aasgaard, con cuatro goles tras ingresar desde el banquillo, destaca el potencial ofensivo del equipo. Moldavia, sin jugadores clave como Veaceslav Posmac y Vitalie Damașcan, no pudo contener el ataque noruego.

