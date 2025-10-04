Real Madrid vs Villarreal: Xabi Alonso busca redimirse tras la dolorosa goleada en el derbi en un duelo clave por el liderato

El Real Madrid regresa este sábado al Santiago Bernabéu (14h00) con la misión de dejar atrás la dolorosa derrota en el derbi y apretar al FC Barcelona por el liderato de LaLiga 2025-26. Enfrente tendrá a un Villarreal que vive un gran momento competitivo y que amenaza con dar un golpe en Chamartín.

Los dirigidos por Xabi Alonso perdieron el liderato la semana pasada tras caer 5-2 en el Metropolitano. El tropiezo encendió las alarmas entre el madridismo, pese a que el equipo respondió con contundencia en la Champions League. En su visita a Kazajistán, los blancos golearon 0-5 al Kairat con un triplete de Kylian Mbappé, que asumió galones y mandó un mensaje claro: el Real Madrid sigue vivo en todas las competiciones.

El choque contra Villarreal supone un examen mucho más exigente. El conjunto castellonense llega en gran forma: cuatro partidos sin perder, tres triunfos consecutivos en LaLiga —ante Osasuna, Sevilla y Athletic— y un valioso empate frente a la Juventus en la Champions. Su solidez defensiva, con solo cinco goles encajados en el torneo local, iguala al FC Barcelona como el equipo menos goleado.

Alonso, entre dudas y bajas sensibles

La derrota en el derbi de Madrid abrió un debate táctico que aún no se resuelve. Alonso deberá decidir si mantiene la línea defensiva del Metropolitano, con Asencio como lateral, o si recupera el sistema de tres centrales que le dio buenos resultados en Valencia.

Las bajas complican el panorama. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy están descartados. Éder Militao es duda por un golpe, lo que obligará a variantes en defensa. En el mediocampo, Federico Valverde y Jude Bellingham volverán al once inicial, mientras Eduardo Camavinga podría reemplazar a Aurélien Tchouaméni. En ataque, Kylian Mbappé y Rodrygo liderarán la ofensiva, con Vinícius Jr probablemente descansando.

La consigna es clara: ganar para dormir líderes y presionar al Barça, que mantiene un punto de ventaja en la clasificación.

Villarreal busca un golpe histórico

El equipo de Marcelino García Toral quiere demostrar que su buen arranque no es casualidad. Con un bloque sólido y jugadores en gran nivel como Renato Veiga y Thomas Partey, el ‘Submarino Amarillo’ intentará asaltar un estadio donde solo ha ganado en dos de sus últimas diez visitas.

El técnico asturiano ya sabe lo que es vencer en Chamartín, aunque no lo consigue desde 2006, cuando dirigía al Recreativo de Huelva. Hoy confía en prolongar la racha positiva de su equipo, que ha mejorado como visitante después de un inicio irregular fuera de casa.

El Villarreal no podrá contar con Juan Foyth, Pau Cabanes ni los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala. Gerard Moreno y Ayoze Pérez son duda, pero Marcelino recupera a Sergi Cardona y podrá alinear a Moleiro junto a Partey en el medio campo. En la delantera, Pépé y Solomon apuntan a ser titulares, con Mikautadze esperando su oportunidad desde el banquillo.

Duelo directo por la cima

La diferencia entre ambos es mínima. El Real Madrid ocupa el segundo puesto con 17 puntos, uno menos que el Barça, mientras Villarreal suma 15 y es tercero. Una victoria amarilla en el Bernabéu no solo sería histórica, sino que catapultaría a los de Marcelino a la lucha directa por el liderato.

El ambiente en Chamartín será eléctrico. El Real Madrid no quiere otro tropiezo que alimente las dudas. El Villarreal, por su parte, llega sin complejos y con hambre de gloria. La octava jornada de LaLiga pondrá a prueba la resiliencia blanca y la ambición amarilla. El liderato, en juego.