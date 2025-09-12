COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fórmula 1

Cuenta regresiva: La Fórmula 1 llega a Madrid con el circuito de Madring en septiembre de 2026

El Gran Premio de Madrid marcará el regreso de la Fórmula 1 a la capital española tras 45 años de ausencia.
3 minutos de lectura
Queda exactamente un año para el debut del Gran Premio de Madrid en el calendario de Fórmula 1, programado para el 11 de septiembre de 2026
En el circuito de Madring ya se han realizado varias pruebas, previo al año de su apertura oficial.

José Moreira

Redacción ED.

Queda exactamente un año para el debut del Gran Premio de Madrid en el calendario de Fórmula 1, programado para el 11 de septiembre de 2026 en el nuevo circuito Madring. El Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) y la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) impulsan esta carrera permanente. Más de 500 operarios trabajan en la construcción, permitiendo a los aficionados españoles presenciar posibles victorias de Fernando Alonso o Carlos Sainz en territorio nacional.

El trazado de 5,47 kilómetros, con 20 curvas y un tiempo estimado de vuelta rápida en clasificación de 1 minuto y 32 segundos, se ubicará en el recinto ferial IFEMA. Este se encuentra a cinco minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 16 kilómetros del centro de la ciudad. Esta ubicación facilita el acceso vía metro, tren y autobuses urbanos, convirtiéndolo en uno de los eventos más accesibles del campeonato.

El circuito de Madring con amplia capacidad

La capacidad inicial alcanzará los 110 mil espectadores diarios, con planes de expansión a 140 mil en la primera mitad del acuerdo, que se extiende hasta 2035. El anuncio del Gran Premio de Madrid se produjo en enero de 2024, marcando el regreso de la Fórmula 1 a la capital española tras 45 años de ausencia. La última carrera en suelo español se dio en el Circuito del Jarama en 1981, ganada por Gilles Villeneuve.

Este nuevo formato híbrido incorpora 1,5 kilómetros de vías públicas y secciones permanentes construidas en el recinto ferial, alineado con la tendencia global de circuitos urbanos en F1. Aquello ocurre en los circuitos de Miami, Las Vegas y Arabia Saudí. La construcción iniciará en mayo de 2025, tras la adjudicación de la licencia por el Ayuntamiento de Madrid, dirigida por José Luis Martínez-Almeida.

La F1 posiciona a Madrid como un hub global de motorsport

IFEMA ha seleccionado a más de 500 operarios para ejecutar el proyecto, que incluye un paddock de vanguardia y activaciones para fans en el centro de Madrid. El evento se compromete con la sostenibilidad: IFEMA ha reducido sus emisiones de carbono en los últimos cinco años y opera con energía 100% renovable. Para ello utiliza materiales reciclables en estructuras temporales, en línea con el objetivo de F1 de cero emisiones netas para 2030.

El impacto económico proyectado asciende a 4.500 millones de euros en el PIB de Madrid durante la década del acuerdo, según estimaciones de la Comunidad de Madrid. Aquello posiciona a la capital como un hub global de motorsport, atrayendo turismo. También fomenta alianzas como la reciente con RACE para iniciativas en automovilismo. Para los pilotos españoles, el Gran Premio de Madrid representa una oportunidad histórica.

Ventas de paquetes y hospitalidad ya están disponibles

Fernando Alonso, bicampeón mundial, y Carlos Sainz, actual piloto de Ferrari, han expresado entusiasmo por competir en casa. Aquello revive el fervor nacional visto en carreras previas como el Gran Premio de Europa en Valencia (2008-2012). El calendario de F1 2026 mantendrá 24 Grandes Premios, con Barcelona posiblemente coexistiendo hasta el fin de su contrato en 2026.

Organizadores como Stefano Domenicali, CEO de F1, destacan el diseño innovador del MADRING para desafiar a pilotos y deleitar a espectadores. Ventas de paquetes de viajes y hospitalidad ya están disponibles, con opciones de vuelos, hoteles y acceso al circuito a través de plataformas como F1 Experiences y Grandstand Motor Sports.

