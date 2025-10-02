Plantel de Emelec paraliza sus entrenamientos tras incumplimientos salariales; ofrecieron pagares este miércoles y no pasó

La tensión volvió a estallar en el Club Sport Emelec. Este jueves 2 de octubre, el plantel decidió no entrenar en el Polideportivo Samanes debido a los sueldos pendientes que la directiva no ha cancelado.

Los futbolistas, encabezados por figuras como Luis Fernando León, Pedro Ortiz y Jaime Ayoví, se presentaron al complejo, se cambiaron de uniforme y se reunieron en una charla interna. Sin embargo, optaron por no salir al campo de juego para cumplir con la práctica planificada por el técnico Guillermo Duró.

“No hay pago, no hay entrenamiento”. Esa fue la consigna que se escuchó en el recinto deportivo, en un claro mensaje de presión hacia la dirigencia encabezada por Jorge Guzmán. La deuda, según fuentes cercanas a Emelec, corresponde a cuatro meses de retrasos, pese a que se había prometido un desembolso este miércoles 1 de octubre.

Una crisis repetida en Emelec

No es la primera vez en el año que Emelec enfrenta este tipo de situaciones. Sin embargo, sí resulta una de las más firmes posturas colectivas del plantel desde la llegada de Guzmán a la presidencia. El conflicto, además de generar incomodidad, compromete la preparación deportiva del equipo en un momento clave de la temporada.

La periodista Sonia Pérez, confirmó en sus redes sociales que los jugadores del ‘bombillo’ únicamente realizaron un rondo y se marcharon. “Mientras no exista pago, no habrá entrenamientos”, publicó en su cuenta de X.

Próximo partido sin público

El ‘bombillo’ abrirá su participación en el segundo hexagonal de la LigaPro Ecuabet este sábado 4 de octubre. El duelo será ante Deportivo Cuenca, desde las 16h30, en el estadio George Capwell.

El compromiso se jugará sin presencia de hinchas debido a la sanción que aún pesa sobre el escenario. En medio de esta coyuntura, la incertidumbre sobre si la plantilla podrá trabajar con normalidad antes del choque sigue latente.

Emelec necesita resolver de manera urgente la crisis financiera para no hipotecar sus aspiraciones internacionales. El hexagonal otorga un cupo directo a la Conmebol Sudamericana 2026, y cualquier distracción administrativa podría afectar el rendimiento del equipo.