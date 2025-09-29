Leones F.C. vs Emelec, por Copa Ecuador, se reprogramaría por cierre de vías ante el paro nacional

El partido entre Leones F.C. y Emelec por los octavos de final de la Copa Ecuador sufriría un cambio de fecha debido a la situación de cierres viales ante el paro nacional. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvería en las próximas horas trasladar el compromiso para el próximo miércoles, 8 de octubre, en el estadio Olímpico de Ibarra.

El encuentro estaba programado originalmente para este miércoles 1 de octubre. Sin embargo, los cierres de carreteras a causa del paro nacional impedirían que los clubes pudieran desplazarse con normalidad. Por ello, se tomaría la decisión de suspender el partido, priorizando la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El periodista Javier Ruiz adelantó que la medida será confirmada oficialmente en las próximas horas. La reprogramación, señaló, no obedece a inconvenientes deportivos, sino exclusivamente a temas de movilidad y orden público.

Emelec aspira dejar fuera a Leones

Este aplazamiento del Leones Fc vs Emelec también beneficia a los equipos en el plano deportivo. Ambos conjuntos contarán con más tiempo de preparación, lo que podría modificar la estrategia planteada por sus entrenadores. Además, la decisión permitirá a los hinchas planificar con anticipación su viaje hasta la capital imbabureña.

Días antes, Emelec expresó su preocupación mediante un comunicado, alertando sobre los riesgos que implicaba trasladarse por la ruta Quito-Ibarra. El club guayaquileño mencionó la falta de garantías para salvaguardar la seguridad de su delegación, compuesta por jugadores, dirigentes y personal médico.

Presidente Egas responde a los ‘azules’

Ante estas declaraciones, el presidente de la FEF, Francisco Egas, respondió que el organismo siempre evalúa la situación antes de tomar medidas. “No vamos a arriesgar a ningún futbolista de ningún equipo del país. Si vemos que existen riesgos por la situación de las carreteras, actuaremos en consecuencia”, aseguró.

Egas también cuestionó que Emelec haya difundido su postura en redes antes de dialogar directamente con la Federación. “Se están acostumbrando a lanzar comunicados primero y preguntar después. Me hubiera gustado que el club se acerque a nosotros antes de publicar”, añadió.

La FEF, finalmente, optó por diferir el duelo. El choque entre Leones F.C. y Emelec se mantiene en la misma sede, pero con nueva fecha. La expectativa ahora se concentra en que las condiciones de seguridad permitan un desarrollo normal del encuentro programado para el 8 de octubre.