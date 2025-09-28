Orense empata 0-0 con Emelec y clasifica al hexagonal final de la LigaPro 2025

Orense Sporting Club empató 0-0 ante Emelec este 28 de septiembre de 2025 en el Estadio 9 de Mayo de Machala, Ecuador, por la fecha 30 de la fase inicial de la LigaPro Serie A 2025. Con este resultado el cuadro de Machala aseguró su clasificación al hexagonal final por el título, sumando 47 puntos y ubicándose en el sexto puesto, gracias a la superioridad en gol diferencia sobre otros contendientes.

El partido, disputado bajo un clima soleado, inició con presión alta de Emelec en los primeros cinco minutos, recuperando balones en salida de Orense para generar transiciones rápidas, según el reporte en vivo de Primicias.ec. Los visitantes, dirigidos por Javier Gandolfi, buscaron imponer su estilo desde el arranque, pero Orense respondió al minuto 8 con la primera opción clara: Ángel Mena inició una jugada colectiva que dejó a Valentín Burgoa cerca del área; el argentino enganchó y remató desviado.

Emelec equilibró al minuto 13 con un remate de Alexander González dentro del área, asistido por un centro de Romario Caicedo desde la derecha, pero el balón se elevó por encima del arco local defendido por Rolando Silva. Un minuto después, al 14, Maicon Solís probó con un disparo que Silva desvió a córner. Orense contraatacó al 17 mediante Octavio Bianchi, quien ejecutó una media tijera tras centro desde la derecha, pero el esférico pasó cerca del poste de Pedro Ortiz.

A los 25 minutos, Orense dominó la posesión con 58%, insistiendo por la banda derecha donde Ángel Mena y Pedro Pablo Velasco generaron superioridad constante sobre la defensa azul, según datos de Sofascore. Bianchi cabeceó desviado en una de esas acciones. Al 27, Velasco centró para otro cabezazo de Bianchi que impactó en Luis Fernando León, pero el árbitro cobró saque de meta pese a la revisión del asistente.

Incidencias clave del primer tiempo

Al minuto 32, Pedro Ortiz se erigió como figura al desviar un mano a mano de Nixon Molina, manteniendo el cero en su arco. Emelec insistió al 41 con una combinación entre González y Luis Castillo, pero el lateral izquierdo falló el remate desviado por la defensa local. El entretiempo llegó con 0-0, Orense con 9 tiros intentos y Emelec con 6, per ESPN.

El inicio del segundo tiempo se demoró 10 minutos debido al alargue del partido paralelo entre Libertad FC y Mushuc Runa, permitiendo que ambos encuentros comenzaran simultáneamente para equidad en clasificaciones. Al 46, Orense generó peligro de entrada con un centro rasante de Velasco que la defensa de Emelec despejó con urgencia.

Al 50, Orense desperdició la más clara: Sergio Vásquez asistió a Bianchi, quien cedió a Mena; el capitán local remató solo por encima del arco. Pedro Ortiz volvió a brillar al 52, desviando al córner un remate bajo y esquinado de Agustín Herrera. Orense mantuvo la presión con 62% de posesión en la segunda mitad, pero careció de precisión en el último tercio.

Emelec, con 41 puntos previos al partido, ya clasificado al hexagonal intermedio por la Copa Sudamericana, se replegó y priorizó el empate, sufriendo en la banda izquierda donde Mena y Velasco acumularon 7 centros efectivos. El árbitro Guillermo Guerrero no mostró tarjetas rojas, pero amonestó a 4 jugadores por faltas tácticas. El 0-0 se mantuvo hasta el minuto 96, sellando la fase inicial.

Clasificación al hexagonal final

Con este empate, Orense alcanzó 47 puntos (13 victorias, 8 empates, 9 derrotas), superando en gol diferencia (+3) , asegurando el sexto boleto al hexagonal por el título, que integran ahora Independiente del Valle (líder con 64 puntos), Barcelona SC (54), LDU Quito (51), Universidad Católica (49) y Libertad FC (46), según la tabla oficial de LigaPro al cierre de la fecha 30.

Emelec, con 42 puntos (11 victorias, 9 empates, 10 derrotas), se ubicó en el octavo puesto y jugará el hexagonal intermedio por el último cupo a Copa Sudamericana 2026 junto a Deportivo Cuenca (46), Aucas (41), Macará (38), El Nacional (34)y Delfín SC (31). Este grupo se disputará en formato de todos contra todos de local y visitante, con el ganador accediendo al torneo continental.

La LigaPro Serie A 2025, con 16 equipos en una fase inicial de 30 jornadas, otorga al campeón del hexagonal el título nacional y cupos directos a Copa Libertadores 2026 (Ecuador 1 y 2), mientras los puestos 4-6 van a Sudamericana.

Contexto y figuras del partido

Pedro Ortiz, arquero de Emelec con 3 atajadas clave, fue clave para el punto visitante, sumando 12 porterías a cero en la temporada. Ángel Mena, de Orense, generó 4 ocasiones y registró 8 goles en la fase inicial. Emelec, con historial de 18 victorias sobre Orense en 25 duelos, no pudo romper la racha local de los bananeros, invictos en Machala desde junio.

El hexagonal final inicia el 4 de octubre con duelos como Independiente vs. Barcelona, LDU Quito vs. Universidad Católica, y Orense Libertad.