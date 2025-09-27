Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

El delantero francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, se alzó con el Balón de Oro 2025 al obtener 1.380 puntos. Superó por 321 puntos al español Lamine Yamal, del FC Barcelona, quien sumó 1.089, según anunció este viernes 26 de septiembre France Football, la revista organizadora del galardón. En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí, también del Barcelona, conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo con 506 puntos. Fue apenas 28 más que su compatriota Mariona Caldentey, del Arsenal. Las votaciones, realizadas por 100 jueces de los mejores países del ranking FIFA, destacan el dominio de ambos jugadores en la 69ª edición del premio.
Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor jugador en 73 ocasiones, frente a las 11 de Yamal. Esto refleja una clara preferencia del jurado. La diferencia de puntos entre ambos es notablemente mayor que las 41 unidades que separaron al ganador de 2024, Rodri Hernández, del madridista Vinícius Jr. En el ranking masculino, el portugués Vitinha (PSG) quedó tercero con 703 puntos, seguido por Mohamed Salah (Liverpool) con 657 y Raphinha (Barcelona) con 620.
Clasificación masculina y destaques del jurado
Otros jugadores destacados incluyeron a Achraf Hakimi (PSG) con 484 puntos, Kylian Mbappé (Real Madrid) con 378, y Cole Palmer (Chelsea) con 211. El portero italiano Gianluigi Donnarumma (PSG) y el portugués Nuno Mendes (PSG) cerraron el top 10 con 172 y 171 puntos, respectivamente. El español Pedri, del Barcelona, quedó cerca del top 10 con 124 puntos. Mientras tanto, Vinícius Jr. (16º, 51 puntos), Robert Lewandowski (17º, 49 puntos), Jude Bellingham (23º, 21 puntos) y Fabián Ruiz (24º, 20 puntos) figuraron más abajo.
Además de Ousmane Dembélé y Yamal, otros futbolistas recibieron votos como primeros: Vitinha (6 veces), Salah (4), Hakimi (3), Mbappé (1), Khvitcha Kvaratskhelia (1) y Scott McTominay (1). Los resultados reflejan la diversidad de criterios entre los jueces, que evalúan el rendimiento individual y colectivo durante la temporada.
Dominio español en el Balón de Oro femenino
En la categoría femenina, Aitana Bonmatí consolidó su hegemonía al lograr su tercer Balón de Oro consecutivo. Fue por un margen ajustado frente a Mariona Caldentey. La inglesa Alessia Russo (Arsenal) ocupó el tercer puesto con 420 puntos, seguida por Alexia Putellas (Barcelona) con 388 y Chloe Kelly (Arsenal) con 233.
Otras jugadoras del Barcelona, como Patri Guijarro (157), Ewa Pajor (139), Claudia Pina (113) y Caroline Graham Hansen (92), también figuraron en el ranking, mientras que Esther González (22ª, 19 puntos) y Caroline Weir (sin puntos) completaron la presencia española.
Contexto y relevancia del galardón
El Balón de Oro, organizado por France Football desde 1956, es uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial. Reconoce a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada. La edición de 2025 destaca el ascenso de Dembélé, cuya regularidad en el PSG le valió el reconocimiento, y la consolidación de Bonmatí como referente en el fútbol femenino. La presencia de múltiples jugadores españoles en ambos rankings subraya el impacto del fútbol español en la escena global.
Las votaciones, basadas en los criterios de 100 jueces internacionales, reflejan el rendimiento en competiciones de clubes y selecciones. La ajustada diferencia en la categoría femenina es notable. Además, la amplia ventaja de Ousmane Dembélé en la masculina genera expectativas sobre el impacto de estos resultados en la próxima temporada futbolística.