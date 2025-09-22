Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí logra su tercer galardón consecutivo

El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí fueron galardonados con el Balón de Oro 2025 este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Châtelet de París, Francia, durante la ceremonia organizada por France Football y la UEFA, que reconoció sus desempeños sobresalientes en la temporada 2024-25, destacando su impacto en el PSG y el FC Barcelona, respectivamente.

Dembélé marcó un hito histórico al ganar el Balón de Oro 2025, consolidándose como el mejor futbolista del mundo. El extremo francés, de 28 años, recibió el prestigioso galardón de manos del legendario Ronaldinho, superando en la votación al joven prodigio Lamine Yamal. Además de otros nominados como Vitinha (PSG) y Achraf Hakimi (PSG).

“Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera. Me gustaría darle las gracias a todo el personal del PSG, a Luis Enrique, mi padre. Además a los compañeros de equipo, ha sido maravilloso este equipo”, expresó Dembélé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Un reconocimiento a su entrena y títulos

Este reconocimiento corona una temporada excepcional con el Paris Saint-Germain, donde Dembélé se erigió como el motor creativo del equipo. Sus asistencias, goles y desequilibrio fueron clave tanto en la Ligue 1 como en la Champions League, demostrando una regularidad que silenció las críticas sobre sus antiguas lesiones.

Con la selección francesa, Dembélé recuperó un rol protagónico, reforzando su estatus como estrella global. Su madurez futbolística, forjada tras superar obstáculos, lo ha llevado a la cima en el momento justo.

Ahora, el desafío para Dembélé será mantener este nivel en una temporada cargada de expectativas, formando una temida sociedad con los atacantes del PSG y buscando nuevos éxitos con Francia en torneos internacionales. Este Balón de Oro no solo celebra su talento, sino también su resiliencia, confirmando que Dembélé, en plena plenitud, es una fuerza imparable en el fútbol mundial.

Su temporada con el PSG incluyó 35 goles y 16 asistencias en 48 partidos, clave en el triplete: Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League (5-0 vs Inter en la final). También destacó con Francia, semifinalista en la UEFA Nations League.

En mujeres lo ganó Bonmati

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Bonmatí, de 27 años, logró su tercer Balón de Oro femenino consecutivo, un hito histórico, entregado por Andrés Iniesta. Las nominadas incluían a Salma Paralluelo (Barcelona), Mallory Swanson (Chicago Red Stars) y Guro Reiten (Chelsea). Con el Barcelona, Bonmatí anotó 12 goles y 18 asistencias en 40 partidos, liderando el triplete nacional y la Women’s Champions League.

En su discurso, Bonmatí expresó: “Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé qué decir, el teatro impresiona muchísimo. Gracias a France Football, por darme el premio que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría. Recibirlo de la mano de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos, he aprendido de ellos, mi fútbol es en parte gracias a ello”, dijo.

Bonmatí también agradeció al Barça y a Joan Laporta, directiva, y a sus compañeras.”Esto no lo conseguimos solas, es gracias a un colectivo muy grande, catorce años en el club de mi vida y espero poder disfrutar este escudo y llevarlo muchos más años. No me quiero olvidar de mi gente, nunca me olvido de donde vengo, gracias por estar aquí, a la gente que está en casa, mis padres, familia, amigos de Ribes, y a toda la gente que rema para que yo cada día sea mejor jugadora”.

Premio Sócrates y otros galardones

La Fundación Xana, creada por Luis Enrique en memoria de su hija fallecida en 2019, recibió el Premio Sócrates por su labor social apoyando a niños con enfermedades graves. Sira Martínez, hija de Luis Enrique, aceptó el galardón de manos de Charlene de Mónaco: “Muchas gracias a la organización por este premio y celebramos la visibilidad que nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo. En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. Creamos esta fundación en su nombre para honrarla y seguro que está orgullosa de nosotros de ver como ayudamos a las familias en estas situaciones”.

La gala incluyó un homenaje a Diogo Jota y André Silva, fallecidos en un accidente automovilístico, con un minuto de silencio. Otros premios entregados: Lamine Yamal (Trofeo Kopa masculino), Vicky López (Trofeo Kopa femenino), Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton (Trofeo Yashin), Ewa Pajor y Viktor Gyökeres (Trofeo Gerd Müller), Sarina Wiegman (Johan Cruyff femenino), Luis Enrique (Johan Cruyff masculino), PSG (mejor club masculino) y Arsenal femenino (mejor club femenino).

Dembélé, exjugador del Barcelona (2017-2023), superó críticas por lesiones con una campaña impecable bajo Luis Enrique, destacando su rol como falso 9. Bonmatí consolidó su dominio en el fútbol femenino, siendo la primera en ganar tres Balones de Oro seguidos desde Alexia Putellas (2021-2022).