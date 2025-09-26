Nilson Angulo asiste en el empate 1-1 de Anderlecht ante OH Leuven en la Jupiler Pro League

El ecuatoriano Nilson Angulo firmó una asistencia en el empate 1-1 del Anderlecht ante OH Leuven, en la fecha 9 de la Jupiler Pro League 2025-2026, disputado este viernes 26 de septiembre en el King Power at Den Dreef Stadion de Leuven, Bélgica, donde los visitantes sumaron un punto vital en su pelea por el título.

La asistencia clave de Angulo

El primer tiempo terminó sin goles, con Anderlecht dominando la posesión al 52% y generando seis tiros, mientras Leuven registró cuatro remates. Angulo participó en 28 pases con 85% de precisión.

Al minuto 55, con el marcador aún en cero, Angulo cobró un tiro libre desde la banda izquierda y envió un centro preciso al área, donde Luis Vázquez definió con un toque cruzado para el 1-0. Esta fue la cuarta asistencia de Angulo en la temporada, tras tres previas en las primeras ocho fechas.

El ecuatoriano, de 22 años, permaneció en el campo hasta el minuto 73, cuando fue sustituido por Ilay Camara. En sus 73 minutos, completó 42 toques y recuperó tres balones. Angulo, ex Liga de Quito, suma un gol y cuatro asistencias en nueve partidos de la Jupiler Pro League.

Vázquez, con este tanto, alcanzó dos goles en la campaña. Anderlecht presionó por el segundo, con cinco corners en el segundo tiempo.

Empate local en el tramo final

Parecía que Anderlecht se llevaría la victoria, pero al minuto 80, Youssef Maziz empató para Leuven con un remate desde el borde del área, tras una contra. El 1-1 definitivo frustró las aspiraciones visitantes, que generaron 12 tiros totales contra ocho de los locales.

El portero Coosemans realizó tres atajadas, mientras Leysen salvó cuatro intentos. El encuentro se jugó ante 8.000 espectadores en el estadio con capacidad para 14.569.

Tabla y próximos duelos

Con este resultado, Anderlecht suma 15 puntos y se ubica en la segunda posición, a cinco unidades del líder Union Saint-Gilloise (20 puntos), que juega este sábado ante Westerlo. Kevin Rodríguez, ecuatoriano del Union, acumula cuatro goles en la liga.

Leuven mantiene 8 puntos en el penúltimo puesto. El historial entre ambos equipos muestra ocho victorias para Anderlecht, tres para Leuven y nueuf empates en 20 duelos.

Anderlecht recibirá al Standard Lieja en la fecha 10, el 5 de octubre, en el Lotto Park. Angulo, fijo en el esquema de Hasi y en la selección ecuatoriana, donde participó en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, busca mantener su racha.

La Jupiler Pro League 2025-2026, con 16 equipos, se extiende hasta mayo de 2026, con playoffs para definir campeón y plazas europeas. Anderlecht aspira a su 35º título, tras ocho años sin corona.