“Necesitamos respeto como deportistas”, dicen jugadores de Emelec tras deudas de entre tres y ocho meses de sueldo

El conflicto económico golpea otra vez a Emelec. Este jueves 2 de octubre, los jugadores del equipo decidieron no entrenar en protesta por los constantes atrasos en el pago de sus salarios.

La medida sorprendió en el Polideportivo Los Samanes, donde el plantel se presentó puntualmente, se cambió de uniforme, pero se negó a salir a la cancha. Según fuentes internas, la dirigencia había prometido cancelar los sueldos el 1 de octubre, promesa que no se cumplió.

“Están todos aquí, es una medida de presión para que llegue alguien”, reconoció un miembro cercano al grupo. El cuerpo técnico, liderado por Guillermo Duró, también quedó a la expectativa de la resolución. Ningún directivo se hizo presente en el lugar.

Capitán de Emelec leyó el comunicado

En un mensaje difundido en video, el capitán de Emelec, Luis Fernando León, leyó el pronunciamiento del plantel. Los jugadores denunciaron retrasos que van de tres a ocho meses en el pago de sus salarios. “Nuestro compromiso con el club y la hinchada es del 100%, pero necesitamos respeto como deportistas”, remarcaron.

El grupo aclaró que siempre priorizó los objetivos deportivos y la estabilidad de la institución. Sin embargo, ante la falta de soluciones, decidieron suspender sus entrenamientos hasta que se cumplan los compromisos pendientes.

Esta no es la primera vez que Emelec enfrenta atrasos salariales en el año. No obstante, se trata de una de las primeras ocasiones en que el plantel decide plantarse públicamente bajo la gestión del presidente Jorge Guzmán.

¡Los jugadores de Emelec al público! Hasta 8 meses de deuda con la plantilla, gravísimo. pic.twitter.com/HtUv7eKrjm — Stéffano Dueñas (@SteffanoDu) October 2, 2025

Mensaje a la hinchada

Los jugadores reiteraron su amor por la camiseta, a la que calificaron como “sagrada y gloriosa”. Aun así, insistieron en que sin garantías de pago no podrán continuar con normalidad en la competencia.

El panorama deportivo tampoco ayuda. Este sábado 4 de octubre, Emelec debutará en el segundo Hexagonal en busca de un cupo para la Conmebol Sudamericana. Se enfrentará a Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell, que todavía mantiene la prohibición de recibir público.

La crisis administrativa y financiera se cruza con un momento decisivo en lo deportivo. La presión está ahora en la dirigencia, que deberá responder a los reclamos antes de que la situación afecte aún más al rendimiento del equipo.