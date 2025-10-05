COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fórmula 1

McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1

Hace 3 meses
Deportes
Fórmula 1

McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1

En Singapur, McLaren aseguró el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1, al alcanzar su décimo título con amplia ventaja sobre Mercedes y Red Bull.
McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1
McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

La escudería McLaren conquistó el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2025 en el Gran Premio de Singapur, sumando los puntos suficientes con seis carreras por delante para asegurar su bicampeonato.

Dominio concreto en Singapur

McLaren necesitaba solo 13 puntos para sellar el título. Con el tercer puesto de Lando Norris y el cuarto de Oscar Piastri, sumaron 27 unidades, sobrepasando el umbral requerido.
Mercedes, segundo en la clasificación de constructores, quedó rezagado con 325 puntos, lejos del alcance de McLaren.
Con ese resultado, McLaren alcanzó 650 puntos y aseguró su décimo campeonato de constructores en la historia.

Trayectoria reciente y retorno triunfante

Antes de este éxito, McLaren había tenido temporadas complicadas: cuarto lugar en 2021 y 2023, quinto en 2022.
Su retorno al nivel máximo comenzó en 2024, cuando logró coronarse tras décadas sin títulos.
Este bicampeonato barre dudas sobre su camiseta de “equipo en reconstrucción” y lo instala entre los dominantes del presente.

¿Quién tiene más títulos que McLaren?

Con su décima corona, McLaren se posiciona como el segundo equipo con más títulos de constructores, superando a Williams (9).
Solo Ferrari, con 16 campeonatos, continúa por delante en esa estadística.
En contraste, Mercedes acumula 8 coronas y Red Bull 6 en la clasificación histórica.

McLaren logra el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1

Análisis fecha por fecha y dominio estacional

Durante la temporada 2025, McLaren registró 12 victorias en las primeras 17 pruebas y logró siete dobletes.
Esos resultados cimentaron su ventaja desde etapas tempranas, dejando la definición del título como cuestión de tiempo.
La estructura técnica, la consistencia en pista y la gestión de recursos clave mostraron una temporada con madurez y rendimiento sostenido.

Competencia por el título de pilotos

Aunque McLaren ya aseguró el título por equipos, el campeonato de pilotos sigue abierto.
Oscar Piastri lidera con 336 puntos, seguido por Lando Norris con 314.
Max Verstappen, tercero, suma 273 puntos, con posibilidades teóricas aunque lejanas.
En el cuarto puesto figura George Russell con 237 puntos, mientras Charles Leclerc (173) y Lewis Hamilton (127) completan la zona media.

Calendario restante y apuesta final

La temporada continúa con seis Grandes Premios: Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.
La definición del título de pilotos dependerá de esas fechas, en pista y estrategias.
Si McLaren consigue imponerse también en esa batalla, firmaría una de las campañas más dominantes de su historia.

