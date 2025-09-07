Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia y rompe la racha de McLaren

Max Verstappen (Red Bull) venció este domingo 7 de septiembre de 2025 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el circuito de Monza, superando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, en una carrera que consolidó la ventaja del australiano como líder del Mundial.

El piloto neerlandés Verstappen logró su tercera victoria de la temporada 2025 en el icónico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”. La carrera, que se disputó bajo un cielo despejado y ante miles de aficionados, marcó el fin de una racha de cinco triunfos consecutivos de McLaren. Verstappen cruzó la meta con una ventaja de 19.207 segundos sobre Lando Norris, quien terminó segundo, seguido por su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial con 324 puntos.

Ferrari decepciona en casa

Pese a las expectativas de los tifosi, que llenaron las gradas de Monza, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton no lograron subir al podio, finalizando en la cuarta y sexta plaza, respectivamente. Leclerc quedó a más de cuatro segundos de Piastri, mientras que Hamilton, quien partió desde el décimo puesto tras una sanción de cinco posiciones, protagonizó una remontada destacada en las primeras vueltas, pero no pudo superar a George Russell (Mercedes), que terminó quinto.

La carrera, de 53 vueltas, fue catalogada como poco emocionante, ya que los cinco primeros clasificados en la parrilla de salida mantuvieron sus posiciones al final. La estrategia de McLaren favoreció a Norris, quien recuperó la segunda posición tras una orden de equipo a Piastri después de un cambio de neumáticos. Verstappen, por su parte, gestionó el ritmo con maestría, destacando la parada en boxes en el momento justo y el rendimiento de los neumáticos duros en la fase final.

Otros destaques y decepciones

El Top 10 lo completaron Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Isack Hadjar (Racing Bulls). Hadjar, en particular, brilló al sumar puntos tras salir desde el pitlane por una penalización por cambio de motor. Por otro lado, el español Carlos Sainz (Williams) rozó los puntos al terminar 11º, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó por problemas mecánicos. El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la 16ª plaza, aún sin encontrar el ritmo necesario para destacar.

Verstappen, lejos del título

Con 230 puntos, Verstappen se mantiene en la pelea por el Mundial, pero está a 94 unidades de Piastri, quien lidera con 324 puntos, seguido por Norris con 293. A falta de ocho carreras, las posibilidades del tetracampeón de revalidar el título son remotas, aunque su actuación en Monza demostró su capacidad para dominar cuando el coche responde. “Fue un gran día. El coche estaba volando, y paramos en boxes en el momento justo”, afirmó Verstappen tras la carrera.

Un circuito con historia

Monza, uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, no ofreció grandes emociones en esta edición, comparada por algunos con la monotonía del Gran Premio de Mónaco, aunque con mayor velocidad. La falta de cambios en las posiciones de punta y la resistencia de los neumáticos limitaron las estrategias, resultando en una carrera predecible. Sin embargo, el triunfo de Verstappen, quien también ganó en Imola este año, refuerza su conexión especial con Italia en 2025.

Próximos retos

Con el Mundial entrando en su recta final, la atención se centra en si Red Bull podrá mantener el impulso de Monza o si McLaren retomará su dominio. Verstappen, optimista, aseguró: “Intentaremos lograr más victorias, pero iremos carrera a carrera”. La próxima cita será clave para evaluar si este triunfo fue una excepción o el inicio de una remontada.