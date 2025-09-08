El copiloto Mathieu Baumel regresa al Rally Dakar en 2026 tras la amputación de una pierna

Mathieu Baumel, reconocido copiloto con cuatro victorias en el Rally Dakar junto al piloto Nasser Al-Attiyah, regresará a la competición en 2026. Esto tras superar la amputación de su pierna derecha, consecuencia de un atropello. El francés, una figura emblemática del automovilismo, ha completado su rehabilitación y está listo para volver a las dunas. Así lo confirmaron fuentes cercanas al equipo.

Baumel, quien acompañó a Al-Attiyah en sus triunfos en el Dakar en 2011, 2015, 2019 y 2023, sufrió un grave accidente que resultó en la pérdida de su pierna derecha. A pesar de este revés, el copiloto ha trabajado intensamente en su recuperación física y mental. Para ello se adaptó una prótesis y retomando los entrenamientos para competir al más alto nivel.

Su regreso al Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial, marca un hito en su carrera y un ejemplo de resiliencia. El Rally Dakar, que se celebra anualmente en enero, es conocido por sus duras condiciones en terrenos desérticos, combinando navegación precisa y resistencia extrema. Mathieu Baumel, con su experiencia en la lectura de mapas y la gestión de rutas, ha sido clave en los éxitos de Al-Attiyah.

Aquello lo ha consolidado como uno de los copilotos más destacados en la historia de la competición. Su retorno se espera con gran expectativa, especialmente en el equipo Toyota Gazoo Racing, donde ha competido en las últimas ediciones. Fuentes del equipo confirmaron que Baumel ya ha iniciado entrenamientos junto a Al-Attiyah, enfocados en la preparación para el Dakar 2026, que se disputará en Arabia Saudita.

“Mathieu ha demostrado una fuerza extraordinaria. Su profesionalismo y pasión por el rally son un ejemplo para todos”, señaló un portavoz del equipo. Aunque no se han revelado detalles sobre el accidente que causó la amputación, el copiloto ha mantenido un perfil bajo durante su recuperación, enfocándose en su preparación para volver a la competición.

El regreso de Baumel se produce en un contexto competitivo, con el Rally Dakar atrayendo a los mejores pilotos y copilotos del mundo. Su historia de superación añade un capítulo inspirador a la edición de 2026, que promete ser una de las más emocionantes en los últimos años. La comunidad del automovilismo espera con interés ver cómo Baumel, con su experiencia y determinación, enfrentará los desafíos de las dunas saudíes.