Ganador del Rally Dakar 2025 regalará diez coches y medio millón de dólares entre su seguidores

Yazeed Al-Rajhi, ganador del Rally Dakar 2025, anunció un sorteo en Snapchat que incluye diez coches Toyota Hilux GR Rally Edition. También anunció premios en efectivo por un total de medio millón de dólares. El piloto saudí celebra su triunfo compartiendo su éxito con sus seguidores en redes sociales. Al-Rajhid hizo historia al convertirse en el primer competidor de su país en ganar el rally en su edición local.

El concurso, que se extenderá por diez semanas, busca premiar a los fans y promover el automovilismo en Arabia Saudí. El sorteo comenzó tras la recuperación de Al-Rajhi de un accidente en la Baja Jordania en abril de 2025, donde sufrió dos vértebras fracturadas. Ahora, completamente restablecido, el empresario y piloto lanzó esta iniciativa para conmemorar su victoria en el Dakar, lograda el 17 de enero de 2025.

Ganador del Rally 2025 es una persona influyente

Para ganar, completó los 7.828 kilómetros del recorrido en 52 horas, 52 minutos y 15 segundos, superando por tres minutos y 57 segundos al sudafricano Henk Lategan. Al-Rajhi, al volante de un Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, marcó un hito. Se convirtió en el primer saudí en ganar en la categoría de coches y el primer competidor en vencer en su país de origen en la historia del rally.

Cada semana, durante diez semanas, Al-Rajhi regalará un Toyota Hilux GR Rally Edition, una edición limitada personalizada con los colores de su vehículo ganador. Los participantes deben republicar diariamente en Snapchat una foto relacionada con su victoria o el coche, entrando así en un sorteo en directo cada 24 horas. Además de los diez vehículos, se distribuirán premios en efectivo que suman cerca de 500 mil dólares.

Un premio para el próximo saudí ganador

Esta acción refleja la generosidad del piloto, conocido por organizar banquetes para competidores durante el Dakar y por su compromiso con el desarrollo del automovilismo saudí. Al-Rajhi es miembro de una de las familias más influyentes de Arabia Saudí. Él ofreció 2.7 millones de dólares al próximo piloto saudí que gane el Dakar en los próximos 10 años, según declaraciones a medios españoles

Su victoria en 2025 no solo consolidó su legado deportivo, sino que también impulsó la imagen del automovilismo en su país. Contó con el apoyo del Ministerio de Deportes y la Federación Saudí de Automovilismo. El Rally Dakar, celebrado en Arabia Saudí desde el año 2020, es el evento más prestigioso del rally-raid mundial. Al-Rajhi, de 43 años, planea defender su título en 2026 con un nuevo Toyota Hilux, buscando inspirar a nuevas generaciones de pilotos locales.