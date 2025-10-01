Manchester City empata 2-2 con Mónaco en Champions League pese a doblete de Haaland.

Manchester City empató 2-2 con el AS Mónaco en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, disputado el 1 de octubre de 2025 en el Stade Louis II de Mónaco.

El encuentro arbitrado por el español Jesús Gil Manzano, enfrentó al City, dirigido por Pep Guardiola, contra un Mónaco de Adolf Hütter en el nuevo formato de liga con 36 equipos. City formó con Gianluigi Donnarumma en portería; Kyle Walker, Rúben Dias, Joško Gvardiol y Nathan Aké en defensa; Rodri, Bernardo Silva y Phil Foden en mediocampo; y Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Haaland al frente.

Mónaco alineó a Philipp Kohn bajo los tres palos; Vanderson, Wilfried Singo, Thilo Kehrer y Radosław Majecki atrás; Kassoum Ouattara, Denis Zakaria y Jordan Teze en el medio; y Maghnes Akliouche, Folarin Balogun y Eliesse Ben Seghir en ataque. City dominó el inicio, con 55% de posesión en el primer tiempo y 14 tiros totales (5 a puerta).

Al 14′, Haaland abrió el 1-0 con su primer toque: Gvardiol lanzó un balón largo, el noruego controló y superó a Kohn. Mónaco empató al 17′ con el 1-1: Teze disparó desde fuera del área al ángulo superior. Foden estrelló un remate en el travesaño al 33′. Haaland falló un rebote al 40′, pero al 45+1′ cabeceó el 2-1 un centro de Nico O’Reilly.

Segundo tiempo: Presión y polémica final

Tras el descanso, Mónaco presionó: Akliouche remató al 58′, detenido por Donnarumma. City respondió al 62′, con Tijjani Reijnders impactando el larguero desde 15 yardas. El partido mantuvo intensidad, con City controlando 58% de posesión global y Mónaco generando contras.

Al 90′, Gil Manzano pitó penal por una patada alta de Nico O’Reilly sobre Dier, confirmada por VAR pese a que el balón fue tocado primero. Dier convirtió el 2-2, engañando a Donnarumma. El resultado finalizó con 4 tarjetas amarillas (2 por equipo) y 7 córners para City.

Haaland alcanzó 52 goles en 50 partidos de Champions League, ubicándose noveno en la lista histórica de máximos anotadores, superando a nueve equipos en sus primeras 50 apariciones. City suma 4 puntos tras vencer 2-0 a Napoli en la primera fecha; Mónaco, con 1 punto, busca revancha tras caer 4-1 ante Brujas.

Contexto y próximos duelos

El empate refleja el nuevo formato: los 8 primeros avanzan directo a octavos; del 9º al 24º, playoffs de ida y vuelta. City, invicto en Ligue 1 salvo un empate, llega de golear 5-1 a Burnley. Mónaco, tercero en Ligue 1, venció 3-1 a Lorient días antes.

El 21 de octubre, City visita a Villarreal en la tercera fecha; Mónaco recibe a Tottenham el 22 de octubre.