PSG vence 1-2 a Barcelona en Champions League con Willian Pacho como titular

Paris Saint-Germain (PSG) derrotó 1-2 al FC Barcelona en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, disputado el 1 de octubre de 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El ecuatoriano Willian Pacho fue titular y se mantuvo todo el partido.

Desarrollo del compromiso

El FC Barcelona saltó al campo con determinación y generó las primeras ocasiones claras. En el minuto 2, Lamine Yamal ejecutó una ruleta para superar a Vitinha y Bradley Barcola, y se marchó de Nuno Mendes en un duelo destacado del partido, asistiendo a Ferran Torres, cuyo disparo cruzado fue bloqueado por la defensa parisina. Esta acción marcó la tónica inicial de un equipo local que controló la posesión del balón.

Al cuarto de hora, Yamal filtró un pase al espacio para la carrera de Torres, quien regateó al portero Chevalier y disparó raso, pero el central Illia Zabarnyi se lanzó al suelo para desviar el balón en la línea de gol. El Barça mantuvo la presión, y poco después, Vitinha perdió la pelota, permitiendo a Yamal asistir a Pedri, quien vio a Marcus Rashford. Este último, con inteligencia, devolvió el pase a Torres.

El valenciano no falló: superó de primera a Chevalier con la diestra, lanzándose al suelo, y marcó el 1-0 en posición legal, evitando un fuera de juego inicial. Pedri, como director de orquesta, imprimió ritmo al juego blaugrana, y Rashford tuvo una oportunidad personal para ampliar la ventaja, pero el balón se fue desviado.

El empate parisino y el ritmo creciente

El partido ganó en intensidad hacia el final de la primera mitad. En el minuto 38, Nuno Mendes, tras una carrera que provocó una amarilla a Frenkie de Jong, asistió a Senny Mayulu, de 19 años, quien superó con calma a Wojciech Szczesny para igualar el 1-1. Cuatro minutos después, Bradley Barcola dispuso de la del 1-2 con un disparo potente que se elevó por encima del larguero.

Ambos equipos llegaron al descanso con el marcador empatado, reflejando un dominio inicial del Barça en posesión y ocasiones, pero con un PSG que respondía en transiciones rápidas. El encuentro, jugado bajo el nuevo formato de Fase Liga de la Champions, enfrentaba a dos potencias europeas: el Barça, que había vencido 2-1 al Newcastle en su debut, y el PSG, autor de un 4-0 ante el Atalanta como defensa del título.

En el segundo tiempo, el PSG emergió con mayor superioridad física. El Barça, mermado por ausencias como el portero Joan García, Fermín López y Gavi, luchó por mantener el ritmo, pero el desgaste se notó. Dani Olmo tuvo el 2-1 en sus botas, pero Hakimi desvió su disparo en la línea. Rashford probó de falta directa y Yamal de tiro lejano, sin éxito.

Cambios tácticos y dominio visitante

Los entrenadores, Hansi Flick para el Barça y Luis Enrique para el PSG, ajustaron sistemas desde la banda. Luis Enrique, exdel Barça, optó por cambios profundos: João Neves se lesionó en el calentamiento, por lo que Warren Zaïre-Emery entró al once y respondió con solidez junto a Vitinha, quien jugó todo el partido pese a dudas previas y fue clave en el mediocampo. Willian Pacho fue titular y completó los 90 minutos en defensa.

El PSG, sin Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Ousmane Dembélé (Balón de Oro 2025) ni Désiré Doué, mostró profundidad de banquillo. En el minuto 83, Kang-in Lee, desde el sustituto, impactó un balón en el palo. El Barça, con la entrada de Robert Lewandowski, resistió, pero las baterías se agotaron.

El gol decisivo en el descuento

En el 90+2, una contra letal selló el 1-2. Hakimi, tras múltiples carreras, filtró un pase milimétrico revisado por el VAR, que Gonçalo Ramos, otro refresco de lujo, convirtió en gol ante Szczesny. El tanto dio al PSG tres puntos vitales en la tabla de la Fase Liga, donde ambos equipos sumaban victorias previas.

Este duelo, en el estadio temporal del Barça por obras en el Camp Nou, recordó la eliminación culé ante el PSG en cuartos de 2024. Yamal, recuperado de lesión reciente, brilló hasta fatigarse, en un partido que acumuló dos goles, múltiples paradas y un total de 90+ minutos de fútbol ininterrumpido. El PSG, con Mayulu marcando su segundo gol en Champions (el primero en la final pasada), reafirma su candidatura al título.

El resultado deja al Barça con 3 puntos en el grupo y al PSG con 6, en una fase que clasifica a los ocho primeros directamente y a los siguientes por playoffs.

El 21 de octubre, Barcelona visita a Olympiacos, y PSG recibe a Bayer Leverkusen en la tercera fecha.