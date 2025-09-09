Luka Modric lidera la clasificación de Croacia con triunfo categórico

La selección de Croacia, liderada por su capitán Luka Modric, venció 4-0 a Montenegro en un partido de las eliminatorias europeas al Mundial 2026, disputado en Podgorica. El triunfo, que significó la cuarta victoria consecutiva de los croatas, mantiene al subcampeón mundial en lo más alto de su grupo con 12 puntos, igualado con República Checa pero con un encuentro menos.

La vigencia de Luka Modric

A sus 39 años, Luka Modric sigue siendo la brújula del mediocampo croata. El volante del Real Madrid asistió en el primer gol, anotado por Kristijan Jakic, y fue pieza clave en la construcción de juego.

Con este triunfo, Croacia se ilusiona con darle a su capitán la oportunidad de disputar su quinto Mundial, que llegaría con 40 años y 9 meses. Modric, Balón de Oro en 2018, se consolidaría como uno de los futbolistas europeos con mayor longevidad en torneos de selecciones. La goleada se completó con tantos de Andrej Kramaric, Lovro Majer e Ivan Perisic, quienes ampliaron la ventaja en una noche perfecta para los dirigidos por Zlatko Dalic.

Resultados del grupo y sorpresas

El grupo en el que compite Croacia también dejó resultados inesperados. Islas Feroe sorprendió al imponerse 1-0 a Gibraltar, sumando puntos importantes en su aspiración de evitar el último lugar.

La gran sorpresa llegó en Pristina, donde Kosovo derrotó 2-0 a Suecia con goles de Vedat Muriqi y Eljif Rexhbecaj. Los suecos, que apenas acumulan un punto en las primeras jornadas, complican seriamente sus opciones de clasificación y deberán reaccionar en las siguientes fechas. Con estos resultados, Croacia y República Checa lideran el grupo con 12 puntos, seguidos por Kosovo con 7, Montenegro con 3, mientras que Suecia y Gibraltar cierran la tabla.

Suiza, Italia y los grandes de Europa

En otros partidos de la jornada europea, Suiza reafirmó su poderío al vencer 3-0 a Eslovenia, con goles de Nico Elvedi, Breel Embolo y Dan Ndoye. El equipo helvético suma puntaje perfecto y encabeza con autoridad su grupo. En el Grupo C, Dinamarca y Escocia continúan en la cima tras lograr victorias contundentes: los daneses vencieron 0-3 a Grecia, mientras que los escoceses superaron 0-2 a Bielorrusia. Ambas selecciones mantienen igualdad de puntos y se perfilan para una cerrada lucha por la clasificación directa.

Por su parte, Italia protagonizó un partido cargado de emociones ante Israel. La Azzurra se impuso 4-5 en un duelo caótico que incluyó errores defensivos y constantes idas y vueltas. Un doblete de Moise Kean y un gol agónico de Sandro Tonali aseguraron la victoria para el conjunto italiano, que respira en la tabla y mantiene vivas sus aspiraciones.

Formato de clasificación rumbo al Mundial 2026

La UEFA cuenta con 16 plazas directas para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los 12 líderes de grupo obtendrán el pase directo, mientras que los segundos lugares disputarán un repechaje que otorgará las cuatro plazas restantes.

Hasta el momento, selecciones como Croacia, Suiza, Dinamarca e Italia muestran un rendimiento sólido, mientras que potencias como Suecia ven comprometido su futuro. Los próximos partidos, programados para octubre, podrían empezar a definir la suerte de varios combinados nacionales.