Italia derrota 5-4 a Israel en un vibrante choque y sueña con el Mundial 2026

Italia derrotó 4-5 a Israel este lunes 8 de septiembre de 2025 en el Nagyerdei Stadion de Debrecen, Hungría, en la sexta jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación.

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, obtuvo una victoria clave en el Nagyerdei Stadion de Hungría, debido a la situación política que impide a Israel jugar como local. El partido, correspondiente a la fecha 6 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, tuvo nueve goles y un desenlace dramático. Con este resultado, Italia alcanza 9 puntos y se posiciona en el segundo lugar del grupo, igualada con Israel pero con un partido menos, mientras Noruega lidera con 12 puntos.

Un partido de infarto

El encuentro comenzó con un autogol de Manuel Locatelli al minuto 16, poniendo a Israel en ventaja. Italia igualó antes del descanso con un gol de Moise Kean al minuto 42 desde media distancia. En el segundo tiempo, Dor Peretz adelantó nuevamente a Israel al minuto 49 con un remate de zurda, pero los italianos respondieron con fuerza. Kean empató al minuto 54, Matteo Politano dio la vuelta al marcador al minuto 58 con un tiro de izquierda, y Giacomo Raspadori amplió la ventaja al minuto 81 en un contragolpe.

Israel no se rindió y logró empatar con un autogol de Alessandro Bastoni al minuto 87 y otro gol de Peretz al minuto 89. Sin embargo, Sandro Tonali selló la victoria italiana al minuto 91 con un derechazo desde fuera del área, asegurando tres puntos vitales.

Actualidad del Grupo I

El Grupo I, compuesto por Italia, Israel, Noruega, Estonia y Moldova, es uno de los más disputados. Noruega lidera con 12 puntos tras cuatro victorias, incluyendo un 3-0 sobre Italia en junio. Israel, con 9 puntos de cinco partidos, y Italia, con 9 puntos de cuatro, compiten por el segundo puesto, que otorga un boleto a los play-offs. Estonia y Moldova, con menos chances, completan el grupo. El ganador del grupo clasifica directamente al Mundial, mientras el segundo lugar avanza a la fase de repesca en marzo 2026.

Antecedentes y Escenario

El partido se jugó en terreno neutral en Debrecen, Hungría, debido a la guerra en Gaza, que obliga a Israel a disputar sus partidos de local fuera del país. El Nagyerdei Stadion, con capacidad para 20,340 espectadores, acogió el encuentro arbitrado por Slavko Vinčić de Eslovenia. En enfrentamientos previos, Italia domina el historial con 6 victorias en siete partidos contra Israel, incluyendo un 4-1 y un 2-1 en la UEFA Nations League 2024 y un 3-1 en las eliminatorias al Mundial 2018. El único empate fue un 0-0 en el Mundial de 1970.

Otros resultados y próximos pasos

En otros partidos de la jornada, Escocia venció 2-0 a Bielorrusia, Croacia goleó 4-0 a Montenegro, Dinamarca superó 3-0 a Grecia, Kosovo ganó 2-0 a Suecia y Suiza derrotó 3-0 a Eslovenia.

Italia enfrentará a Estonia e Israel a Noruega el 11 de octubre. Mientras que el 14 de octubre Italia e Israel se volverán a ver las caras de nuevo, buscando consolidar su posición. Con dos partidos por jugar, los azzurri dependen de sí mismos para asegurar un lugar en los play-offs o pelear por la clasificación directa.