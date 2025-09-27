Liverpool pierde su invicto en los adicionales ante Crystal Palace en la Premier League.

Crystal Palace derrotó 2-1 a Liverpool el 27 de septiembre de 2025 en el Selhurst Park de Londres, durante la sexta jornada de la Premier League, con un gol decisivo de Eddie Nketiah en el minuto 97, que puso fin a los cinco triunfos consecutivos de los Reds y consolidó a los locales como el único equipo invicto de la temporada.

El partido comenzó con un ritmo cauteloso, pero Crystal Palace abrió el marcador tempranamente. En el minuto 9, Ismaïla Sarr anotó el 1-0 tras un córner ejecutado por Daichi Kamada desde la izquierda. El despeje defectuoso de Ryan Gravenberch dejó el balón al senegalés, quien definió desde corta distancia ante Alisson Becker. Esta fue la primera ocasión clara del encuentro, ganada por un avance de Yeremy Pino.

Liverpool respondió con presión ofensiva. Un tiro libre de Mohamed Salah fue bloqueado, pero el rebote permitió a Gravenberch probar suerte, obligando a Dean Henderson a desviar el balón del poste. Los visitantes generaron amenazas, pero el Palace contraatacó con efectividad.

Dominio local en la primera mitad

Los anfitriones, dirigidos por Oliver Glasner, crearon más oportunidades. Daniel Muñoz remató un centro de Tyrick Mitchell, que Alisson desvió con una parada clave. Mitchell cabeceó alto en la siguiente jugada. Jean-Philippe Mateta irrumpió en la defensa roja, pero Alisson realizó otra intervención con una mano firme.

Para los Reds, Ibrahima Konaté cabeceó un córner de Dominik Szoboszlai desviado. En el otro extremo, Adam Wharton asistió a Sarr, cuyo disparo se fue por la red lateral. En el tiempo añadido, Mateta impactó el poste con un tiro curvado desde lejos y elevó una volea, cerrando una primera mitad con ventaja local 1-0.

Tras el descanso, el juego se volvió más cerrado, con Crystal Palace manteniendo el control. Muñoz intentó un centro bajo de Pino desde ángulo cerrado, mientras que el suplente Cody Gakpo, ingresado en el medio tiempo, disparó desde fuera del área sin precisión.

Oportunidades y drama en la segunda parte

Antes del minuto 60, Szoboszlai filtró un pase a Florian Wirtz en el área chica, pero Henderson punchó el balón. Poco después, Alexis Mac Allister asistió a Alexander Isak, quien falló la esquina lejana. Isak cabeceó alto en otra acción. Liverpool intensificó su asedio, con Szoboszlai probando bajo y Salah volteando un centro.

Nketiah, sustituto de los Eagles, cabeceó un centro de Mateta como recordatorio de las contras locales. Federico Chiesa, entrado por Arne Slot, curvó un tiro cerca del poste, con Henderson inmóvil. En el minuto 87, Chiesa igualó el 1-1 tras reaccionar a un centro desviado y disparar bajo al fondo de la red.

En el tiempo de descuento, ambos equipos buscaron la victoria. Un tiro lejano desde la derecha rebotó en el área y Nketiah lo remató a quemarropa en el minuto 97, sellando el 2-1. Esta anotación extendió la racha invicta del Palace a 18 partidos en todas las competiciones y los posicionó en segundo lugar de la tabla.

Contexto en la Premier League

Liverpool, actual campeón bajo Arne Slot, llegaba con 15 puntos y victorias tardías en seis de siete partidos previos. La derrota rompe su 100% de triunfos en liga y marca la primera bajo Slot en Premier. Crystal Palace, con esta victoria, se convierte en el único invicto, sumando 13 puntos tras igualar el récord de imbatibilidad del club.

El encuentro, disputado ante 25.000 espectadores en Selhurst Park, destacó por su intensidad y goles en momentos clave. No se reportaron tarjetas rojas, y el árbitro controló 22 faltas. Liverpool alineó a Isak por primera vez como titular en Premier, tras su traspaso récord.