Lionel Scaloni, técnico de Argentina, sobre Ecuador: “Es de las mejores selecciones del mundo”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, no escatimó los elogios hacia Ecuador en la previa del último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador campeón del mundo anticipó variantes en su equipo para el choque de este martes 9 de septiembre en Guayaquil y subrayó que la ‘Tri’ es hoy una de las selecciones más competitivas a nivel internacional.

En rueda de prensa realizada en Buenos Aires antes de viajar a Ecuador, Scaloni resaltó la evolución del combinado dirigido por Sebastián Beccacece. “Jugamos contra una selección que viene de hace tiempo haciendo las cosas muy bien. Es una de las selecciones importantes en el mundo, tiene grandes jugadores y es una buena prueba para nosotros”, aseguró el técnico.

El argentino destacó especialmente la solidez del proceso ecuatoriano y recordó que ya en la etapa de Gustavo Alfaro los duelos resultaban exigentes. “De Ecuador me preocupa todo. Para mí es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles. Están haciendo un gran trabajo, juegan con su gente y se despiden de las Eliminatorias. Cuando estaba Alfaro fue un partido complicado y este Ecuador busca ser un equipo competitivo, y lo ha conseguido”, añadió.

Scaloni con bajas para medir a Ecuador

Argentina afrontará el encuentro sin dos de sus figuras principales: Lionel Messi y Cristian ‘Cuti’ Romero. Scaloni confirmó que estas bajas abrirán la puerta a nuevas variantes en la alineación, con la intención de dar minutos a futbolistas que han tenido menos participación. “En cuanto a los cambios, tenemos obligados dos seguros, porque no está Cuti y no está Leo. Seguro hagamos alguno más, porque creemos que es importante ver a otros jugadores”, puntualizó.

Uno de los nombres que genera expectativa es el de Alexis Mac Allister, quien según el entrenador está en condiciones de jugar, aunque no al cien por ciento. Scaloni insistió en que el compromiso en Guayaquil servirá también para probar alternativas de cara a la preparación mundialista.

Otro de los puntos que el DT abordó fue la capitanía ante la ausencia de Messi. Nicolás Otamendi será el encargado de llevar la cinta, un reconocimiento que Scaloni justificó en su liderazgo y compromiso con la Albiceleste. “Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Ha jugado lesionado y siempre ha estado para la Selección. Será recordado como uno de los históricos”, señaló.

Sobre la planificación rumbo al Mundial 2026, Scaloni evitó profundizar en la conformación de la lista definitiva. Reconoció que existe una base consolidada de jugadores, pero que todavía faltan meses y varias decisiones por tomar. También se refirió a Lionel Messi, quien recientemente dejó en duda su participación en la próxima Copa del Mundo: “Sé lo que declaró. Va a tomar con tranquilidad este tiempo y así lo merece. Hay que dejarlo tranquilo”.

Con Argentina ya clasificada y Ecuador con el boleto asegurado, el partido en Guayaquil servirá como cierre de las Eliminatorias, pero también como un examen de jerarquía. Scaloni lo tiene claro: enfrentar a la Tri será una prueba de nivel para la campeona del mundo.