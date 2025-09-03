Lionel Messi podría superar un récord histórico del exdefensor ecuatoriano Iván Hurtado en Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi se encuentra ante la posibilidad de inscribir su nombre en una nueva marca dentro del fútbol sudamericano. El astro argentino está cerca de superar un registro que durante más de una década ha pertenecido a un ecuatoriano. Se trata de Iván Hurtado, histórico defensor de la Selección de Ecuador.

Actualmente, Hurtado ostenta el récord de mayor cantidad de partidos jugados en la historia de las Eliminatorias sudamericanas, con un total de 72 encuentros. El excapitán tricolor disputó partidos de clasificación a los Mundiales de 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010. Así, se convirtió en una de las figuras más constantes y emblemáticas de su selección. Su extensa trayectoria lo consolidó como referente de La Tri y como uno de los zagueros más destacados de la región.

Messi jugaría todos los partidos

Messi, por su parte, suma 71 presencias en Eliminatorias y está en la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de septiembre, en la que Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador. Si el capitán de la Albiceleste participa en ambos compromisos, alcanzará los 73 partidos y se quedará con el récord que todavía pertenece al ecuatoriano.

El propio Messi reconoció lo importante de estos encuentros, en especial el primero ante Venezuela, que marcará su último partido de Eliminatorias disputado en Argentina. “Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”, señaló el jugador de 37 años.

El desafío no se limita únicamente a superar a Hurtado en la tabla de presencias. Messi también continúa ampliando su legado goleador. El delantero del Inter Miami es actualmente el máximo artillero en la historia de las Eliminatorias sudamericanas, con 34 tantos convertidos. Además, pelea por terminar como máximo goleador de la presente edición del torneo. Con seis goles, está a solo uno del colombiano Luis Díaz, quien lidera la tabla con siete.

El récord ecuatoriano

El récord de Iván Hurtado refleja la solidez y la vigencia de un defensor que fue pilar de la zaga ecuatoriana durante casi dos décadas. Ahora, ese registro está al alcance de Messi, quien no solo suma títulos con la selección argentina —incluidos la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022—, sino que también busca consolidarse como el futbolista con más presencias en las Eliminatorias, un certamen que desde 1993 ha sido el camino sudamericano hacia las Copas del Mundo.

De concretarse, Messi añadirá un nuevo capítulo a su extensa lista de logros, mientras el nombre de Iván Hurtado permanecerá en la memoria como símbolo del fútbol ecuatoriano y referente de constancia en el más alto nivel.