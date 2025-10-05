Libertad vence 2-0 a Orense en Loja y se ilusiona con un cupo a Copa Libertadores

El equipo local Libertad Fútbol Club consiguió una victoria fundamental al vencer 2-0 a Orense Sporting Club en el Estadio Reina del Cisne de Loja. El encuentro, disputado el sábado 5 de octubre de 2025 y válido por la primera fecha del primer hexagonal principal de la LigaPro, se definió por la superioridad táctica y ofensiva de los lojanos. Con este resultado, Libertad FC suma tres puntos clave que lo mantienen en la lucha directa por la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Dominio local en la primera parte

Desde el pitazo inicial, el conjunto lojano demostró una clara superioridad sobre su rival. Libertad FC consiguió descifrar y anular la propuesta táctica de Orense, que no logró generar peligro significativo en el área local. La presión y el control del mediocampo permitieron al equipo dirigido por Juan Carlos León establecer el ritmo del encuentro.

El primer gol llegó justo antes de finalizar la primera mitad, al minuto 46. El defensa Kevin Becerra aprovechó un rebote concedido por el arquero visitante, Rolando Silva, tras un disparo anterior. Becerra remató de manera efectiva para anotar el 1-0, desatando la euforia de la afición lojana y confirmando la justicia del marcador al término del primer tiempo. Libertad FC mostró su capacidad para controlar el juego.

Sentencia y movimiento en la tabla

En la segunda mitad, la tónica del partido no varió. El equipo local Libertad mantuvo la intensidad y continuó ejerciendo dominio sobre el juego. El segundo gol, que selló el triunfo, llegó rápidamente al minuto 51, y se produjo por una acción desafortunada de la defensa de Orense. Un intento por despejar el balón terminó en autogol de Steeven Quiñónez, ampliando la ventaja a 2-0 a favor de los dueños de casa y asegurando prácticamente la victoria de Libertad FC.

Con la derrota, Orense se vio obligado a buscar el descuento, pero la defensa de Libertad FC se mantuvo sólida hasta el final del compromiso.

Gracias a esta victoria, Libertad FC asciende al quinto puesto de la tabla de posiciones acumulada con 49 puntos. Por su parte, Orense desciende al sexto lugar al quedarse con 47 unidades. Ambos equipos, sin embargo, se mantienen cerca en la clasificación, demostrando la competitividad de la LigaPro en esta etapa crucial, donde cada punto es vital para asegurar un cupo internacional en 2026. La lucha por los puestos que otorgan acceso a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se intensifica con este inicio del segundo hexagonal.