Clubes recibirán 355 millones de dólares por ceder a sus jugadores para el Mundial 2026

La FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores para el Mundial de fútbol 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México. El anuncio se realizó desde la sede de la organización en Zúrich. Aquello busca compensar a los equipos por liberar a sus futbolistas durante el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Este monto representa un aumento frente a los 209 millones del Mundial de Catar 2022.

El programa de beneficios para clubes, establecido por la FIFA en 2010, compensa a los equipos que ceden jugadores a las selecciones nacionales durante la Copa del Mundo. Según el organismo, el fondo de 355 millones de dólares se distribuirá entre los clubes. Estos pertenecen a las 211 federaciones miembro, proporcionalmente al número de jugadores convocados y los días que permanezcan en el torneo.

La FIFA ‘pule’ detalles para el Mundial 2026

En Catar 2022, 440 clubes de 51 federaciones, pertenecientes a las seis confederaciones (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC y OFC), recibieron 209 millones de dólares. Aquello refleja un incremento del 70% en el presupuesto para 2026. La FIFA destacó que este aumento responde al crecimiento del torneo, que pasará de 32 a 48 selecciones. Tendrá 104 partidos en total, frente a los 64 de ediciones anteriores.

Esto implicará una mayor participación de jugadores y un impacto más significativo en las ligas, especialmente en Europa, donde los clubes aportan la mayoría de los futbolistas. En 2022, clubes europeos como el Manchester City, el Bayern Múnich y el Real Madrid estuvieron entre los más beneficiados. Ellos recibieron millones por sus jugadores convocados.

Con más selecciones se elevará los costos logísticos

Un comunicado oficial de la FIFA señaló: “El programa garantiza una compensación justa para los clubes, reconociendo su rol fundamental en el desarrollo del fútbol global“. La distribución se basa en un cálculo diario por jugador, que en Catar 2022 fue de aproximadamente 10 mil dólares por futbolista y día. Aunque la cifra exacta para 2026 aún no se ha precisado, se espera un ajuste al alza debido a la inflación y al mayor alcance del evento.

El Mundial 2026 será el primero con tres países anfitriones y 16 sedes, lo que elevará los costos logísticos y organizativos. La FIFA espera que los ingresos por patrocinios, derechos de transmisión y taquilla permitan financiar este incremento en las compensaciones. En el contexto del fútbol internacional, este programa busca mitigar las tensiones entre clubes y selecciones. A menudo enfrentan conflictos por el desgaste físico de los jugadores y el impacto en las competiciones domésticas.

La UEFA, que agrupa a las ligas más ricas, celebró la decisión, aunque algunos clubes menores han solicitado que la FIFA detalle cómo se priorizará la distribución para garantizar equidad. El proceso de pago se iniciará tras la finalización del torneo, con auditorías para asegurar transparencia.