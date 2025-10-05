COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Ecuatorianos

Kiara Rodríguez: la velocista ecuatoriana que hace historia en el Mundial de Paratletismo

La velocista ecuatoriana Kiara Rodríguez alcanzó doble oro y récord mundial en Nueva Delhi, consolidando su lugar como figura histórica del paratletismo internacional.
Kiara Rodríguez la velocista ecuatoriana que hace historia en el Mundial de Paratletismo
Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

La atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez, de 22 años, ganó este domingo 5 de octubre la final de 200 metros T47 en el Mundial de Paratletismo 2025, en Nueva Delhi, India, con un tiempo de 24,34 segundos, que significó medalla de oro y récord mundial.

Récord histórico en India

Rodríguez, clasificada en la categoría T47 por una parálisis braquial en el brazo izquierdo, detuvo el cronómetro en una marca inédita. El registro superó su propio récord previo, consolidando su dominio en velocidad. El Comité Paralímpico Ecuatoriano confirmó en redes sociales que la marca constituye un nuevo récord mundial en la disciplina.

El triunfo llegó apenas un día después de otra actuación sobresaliente en el salto de longitud T46/47, donde alcanzó 6,29 metros, récord del campeonato y primera medalla de oro en esta edición. En solo dos jornadas, la ecuatoriana acumuló doble presea dorada en la cita mundial.

Una trayectoria dorada

Con este resultado, Rodríguez suma siete medallas de oro en campeonatos mundiales de paratletismo. En su historial destacan los títulos de salto largo conseguidos en Dubái 2019, París 2023, Kobe 2024 y ahora en Nueva Delhi 2025. Además, ha alcanzado logros sobresalientes en pruebas de 100 y 200 metros planos, convirtiéndose en referente internacional.

La atleta tricolor mantiene una trayectoria ascendente desde su debut internacional, marcada por registros que rompen barreras y ratifican su potencial. La nueva marca de 24,34 segundos en 200 metros no solo amplía su palmarés, sino que también la ubica como referente de excelencia en el deporte paralímpico.

Orgullo ecuatoriano

En declaraciones difundidas por el Comité Paralímpico Ecuatoriano, se resaltó la magnitud del logro: “Kiara Rodríguez completa un mundial perfecto y rompe su propia marca en los 200 metros planos”. El mensaje incluyó la celebración del octavo título mundial consecutivo en la carrera de la deportista.

El desempeño de la velocista mantiene a Ecuador en el mapa del paratletismo mundial y fortalece las proyecciones del país en futuras competiciones internacionales. La doble medalla de oro confirma el impacto de su disciplina y constancia.

