Hexagonales de LigaPro arrancan el fin de semana: así se jugarán los primeros partidos

La definición del campeonato ecuatoriano de LigaPro está lista. Tras una intensa Fase Inicial, los equipos tendrán una intensa pelea por el título, buscar un cupo internacional o luchar por la permanencia.

Los dos hexagonales comenzarán el fin de semana del 5 de octubre, con la posibilidad de que un partido inaugural se dispute el viernes 3. En cambio, el cuadrangular por el descenso se jugará desde el viernes 17 de octubre, con menos equipos en competencia.

En total, la LigaPro tendrá 22 partidos a lo largo del mes.

Una final por el campeonato de LigaPro

Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense y Libertad FC conforman el grupo de seis equipos que disputarán el título nacional y cinco cupos internacionales. Independiente del Valle ya aseguró su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El campeón se unirá al Negriazul y, si el título se repite, el cupo se asignará al segundo clasificado.

Para quienes compiten por este hexagonal las cosas no serán fáciles. Independiente logró un importante colchón de puntos que lo mantienen como serio ganador del título. Su primer encuentro será ante Barcelona SC y de ganarlo, tendría un paquete mucho más amplio de puntaje. Le sacaría 13 puntos a los ‘canarios’, sus más cercanos perseguidores. Aquello le daría una ventaja de 4 partidos y un punto extra, de las 10 fechas. Es decir que IDV podría jugar un poco más relajado el resto de fechas.

Mientras que los ‘toreros’, de vencer en su primer partido de hexagonal, puede ponerse a soñar porque la ventaja ‘rayada’ ya sería menor. Para Liga de Quito la situación es un poco más compleja porque está a 3 de Barcelona SC, pero a 13 unidades de Independiente.

La primera fecha será:

Barcelona vs. Independiente del Valle

Universidad Católica vs. Liga de Quito

Libertad vs. Orense

Segundo hexagonal: un boleto a la Sudamericana

Emelec, Aucas, Macará, El Nacional, Deportivo Cuenca y Delfín jugarán un hexagonal con diez partidos (ida y vuelta) por un único lugar en la Copa Sudamericana 2026.

Los choques iniciales son:

Emelec vs. Deportivo Cuenca

Macará vs. Aucas

Delfín vs. El Nacional

Cuadrangular por la permanencia

El drama se concentrará en cuatro equipos de la LigaPro Seria A: Mushuc Runa, Manta, Técnico Universitario y Vinotinto. Dos de ellos descenderán a la Serie B.

El cuadrangular se disputará a seis partidos, también con arrastre de puntos. La primera jornada será:

Manta vs. Técnico Universitario

Mushuc Runa vs. Vinotinto

Un octubre decisivo

La LigaPro entra en su fase más intensa. Con títulos, clasificaciones internacionales y permanencia en juego, octubre promete ser un mes cargado de emociones para el fútbol ecuatoriano. Los primeros partidos de estos hexagonales que se disputarán este mes serán decisivos en la parte superior, dadas las condiciones ya detalladas que favorecen inicialmente a Independiente del Valle por su amplia ventaja de puntos.