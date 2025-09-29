Triunfo de Libertad asegura cupo en hexagonal y torneo internacional

Libertad derrotó 1-0 a Vinotinto en Loja, clasificó al hexagonal por el título de LigaPro Ecuabet y aseguró presencia en torneos internacionales.

Partido decisivo en Loja

El duelo era catalogado como “prohibido empatar”, debido a la urgencia de ambos equipos. Los lojanos necesitaban ganar y esperar resultados favorables para avanzar al hexagonal, mientras que Vinotinto buscaba salvarse del cuadrangular del descenso.

En los primeros 10 minutos, la visita atacó con intensidad por la banda derecha, pero el bloque defensivo de Libertad se mantuvo sólido. Los visitantes intentaron sorprender con balones largos, aunque sin generar peligro claro.

Penal errado antes del descanso

En el cierre del primer tiempo, Wilter Ayoví fue derribado en el área y, tras la revisión del VAR, el árbitro dictaminó penal a favor de Libertad. Éber Caicedo ejecutó la pena máxima, pero su remate salió por encima del arco, desperdiciando la opción de abrir el marcador.

La tensión creció en el estadio Reina del Cisne, mientras los locales buscaban mantener la calma. La imprecisión en los tres cuartos de cancha marcó el ritmo de los primeros 45 minutos.

Libertad abre el marcador

Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46 minutos, David Caicedo puso el 1-0 con un remate tras un centro de Carlos Arboleda. La anotación encendió a la hinchada y dio confianza al equipo dirigido por Juan Carlos León.

Minutos más tarde, Libertad volvió a acercarse al arco rival con una jugada de pelota parada. En un tiro de esquina, Néstor Caicedo remató de cabeza desde el área y amplió la ventaja en el marcador, asegurando el control del encuentro.

Resultado clave para clasificar

Consciente de que Universidad Católica estaba venciendo a Deportivo Cuenca, resultado que le favorecía en la tabla, Libertad se defendió con orden. El bloque defensivo respondió de forma efectiva ante los intentos de Vinotinto.

El equipo lojano finalizó en el sexto lugar con 46 puntos, asegurando su clasificación al hexagonal final. Este logro no solo le da opción de pelear por el título de LigaPro Ecuabet, sino que también garantiza su presencia en un torneo internacional.

Próximos rivales en el hexagonal

En la primera fecha de la nueva fase, Libertad recibirá a Orense Sporting Club en el estadio Reina del Cisne. El objetivo será debutar con victoria para consolidar sus aspiraciones en el hexagonal.

En contraste, Vinotinto deberá disputar el cuadrangular del descenso. Su primer partido será de visitante frente a Mushuc Runa, en un escenario que marcará su lucha por mantener la categoría.