Arsenal visita al Athletic Club en San Mames e Hincapié está listo para debutar

Arsenal FC con la presencia del ecuatoriano Piero Hincapié visita al Athletic Club este martes 16 de septiembre de 2025 a las 11h45 en el Estadio San Mamés de Bilbao, España. Este es el primer partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, retorna a la máxima competición continental once años después de su último partido en San Mamés el 10 de diciembre de 2014, cuando venció 2-0 al BATE Borisov para clasificar a la Liga Europa. De aquel equipo solo sobreviven Valverde y el central Aymeric Laporte, quien regresó al club para su segunda etapa, junto a Iñaki Williams. Este debut en la fase de liga, que consta de ocho partidos contra diferentes rivales, representa un examen de alto nivel para los leones, que buscan superar al menos la fase clasificatoria.

Arsenal debuta en la Champions

El Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, llega como candidato al título tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final la temporada anterior y alcanzar las semifinales. El equipo inglés, reforzado en el mercado de verano con jugadores como Viktor Gyökeres del Sporting de Portugal, Martin Zubimendi y Mikel Merino de la Real Sociedad, y Noni Madueke, inicia su participación con tres victorias y una derrota en la Premier League, donde ha anotado nueve goles en cuatro jornadas. Hincapié, de 23 años, se unió en préstamo con opción de compra por 60 millones de dólares, y se prevé su inclusión en la alineación defensiva para su estreno oficial con los Gunners.

Contexto histórico del Clásico europeo en San Mamés

San Mamés, conocido como ‘La Catedral’, ofrece una atmósfera única que el Athletic espera potenciar para equilibrar el desequilibrio ante rivales como el Arsenal y el PSG, que visitará Bilbao más adelante. La afición vizcaína duplicará su apoyo en este ansiado retorno, tras la eliminación en semifinales de la Liga Europa pasada ante el Manchester United, con derrota 0-3 en la ida en Old Trafford. El equipo vasco, fiel a su filosofía de jugadores vascos o formados en la región, aspira a llevar su identidad lo más lejos posible en Europa.

El Arsenal, por su parte, cuenta con tres exjugadores de la Real Sociedad: Mikel Merino, Martin Zubimendi y Martin Ødegaard, quienes conocen bien el ambiente del País Vasco. Los Gunners demostraron madurez la temporada pasada al superar la mística del Santiago Bernabéu y ahora enfrentan un entorno similar al de la Premier League. Sin embargo, llegan tras su primer revés liguero, una derrota 0-1 ante el Deportivo Alavés, que interrumpió su pleno de victorias en LaLiga para el Athletic.

En el último partido liguero, Valverde alineó su mejor once posible, salvo la ausencia de Nico Williams por lesión muscular con la selección española. El extremo se perderá este compromiso, al igual que Aymeric Laporte, quien, aunque fichado e inscrito, no ha jugado desde abril debido a problemas físicos. Estas bajas obligan al técnico extremeño a mantener un once similar al del sábado, con la duda en la delantera entre Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi para el puesto de ‘9’.

Con bajas en ambos equipos

Para el Arsenal, Mikel Arteta enfrenta bajas significativas: Bukayo Saka por lesión de hamstring, Kai Havertz por cirugía de rodilla, y Martin Ødegaard con un problema en el hombro que lo hace dudoso tras lesionarse en la victoria 3-0 ante Nottingham Forest. Declan Rice y Piero Hincapié fueron suplentes en ese partido y podrían ser novedades, con William Saliba recuperado y listo, o Cristhian Mosquera como alternativa. El posible debut de Hincapié en la izquierda de la defensa añade profundidad a un equipo que ha destacado por su solidez defensiva en las últimas campañas.

Posibles alineaciones

Athletic Club alinearía con Unai Simón; Jesús Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer; Maroan Sannadi.

Arsenal FC: David Raya; Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié; Mikel Merino, Declan Rice, Martín Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

El árbitro será Donatas Rumsas de Lituania. Ambos entrenadores priorizan un duelo de alto ritmo e intensidad, con el Athletic buscando contragolpes veloces y el Arsenal explotando su potencia ofensiva reforzada por Gyökeres, autor de 39 goles en la liga portuguesa la pasada temporada.

Este partido abre la fase de liga de la Champions League 2025/26, donde Arsenal enfrentará a ocho rivales, incluyendo Bayern Munich e Inter de Milán. Para el Athletic, es la oportunidad de reafirmar su progreso tras ganar la Copa del Rey en 2024 y mantener tres victorias en cuatro jornadas de LaLiga. Hincapié, con 46 partidos internacionales con Ecuador, incluyendo el Mundial 2022, representa un refuerzo clave para los londinenses en su búsqueda de un primer título europeo desde 2006. El encuentro se transmitirá en canales como UEFA TV y plataformas digitales, atrayendo a aficionados globales interesados en el debut de Hincapié y el regreso histórico del Athletic.