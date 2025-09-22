COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

FIFA sanciona a Emelec por deuda con Leandro Vega

El defensa, de 30 años, declaró la semana pasada que el pago prometido por Emelec nunca se hizo efectivo.
Leandro Vega estuvo cuatro temporadas en Emelec. Llegó en el 2018. FOTO: API.
Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) impuso este lunes 22 de septiembre una sanción al Club Sport Emelec, prohibiéndole registrar nuevos jugadores a nivel nacional e internacional debido al incumplimiento en el pago de una deuda con su exdefensor argentino, Leandro Vega. La medida, dictada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, estará vigente hasta que el club salde la totalidad de lo adeudado, según un comunicado oficial del organismo rector del fútbol mundial.

La resolución de la FIFA detalla que Emelec no cumplió con una obligación financiera previamente establecida con Vega, quien jugó en el club entre 2018 y 2023. “A pesar de la Decisión, CLUB SPORT EMELEC (el Demandado) aún no ha cumplido con sus obligaciones financieras con el Demandante, Leandro Sebastián Vega”, indica el documento. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue notificada para implementar la sanción en el ámbito local, limitando las operaciones deportivas del club.

Deuda pendiente desde hace dos años

Leandro Vega, de 30 años, declaró recientemente a Ecuavisa que el pago prometido por Emelec nunca se hizo efectivo. “Habían cancelado, pero el saldo rebotó; nunca se hizo efectivo en mi cuenta. Se les informó para que vuelvan a pagar el total nuevamente y no lo volvieron a hacer”, afirmó el futbolista. Según Vega, la deuda lleva más de dos años sin resolverse, a pesar de que él levantó una inhibición previa para facilitar al club la inscripción de jugadores, confiando en su compromiso, señaló.

El zaguero argentino, quien disputó 78 partidos, marcó cinco goles y dio dos asistencias durante su paso por Emelec, señaló que el club no ha cumplido con lo pactado, lo que derivó en la sanción de la FIFA. Esta situación pone en evidencia problemas en la gestión administrativa del equipo. Especialmente tras las declaraciones del presidente Jorge Guzmán, quien en junio de 2025 afirmó que la deuda estaba saldada.

El documento de la FIFA, en el que señala la sanción a Emelec.
El documento de la FIFA, en el que señala la sanción a Emelec.

Promesas incumplidas de la dirigencia

En contraste con las afirmaciones de Guzmán, la resolución de la FIFA desmiente que el pago se haya realizado. Exponiendo una gestión errática de la actual dirigencia. Vega llegó a Emelec en 2018 bajo la presidencia de Nassib Neme, y un año después el club adquirió sus derechos deportivos. Su contrato se extendió hasta 2023, bajo las gestiones de José Pileggi y Jorge Guzmán, pero el conflicto financiero persiste.

La sanción impacta directamente en la planificación deportiva de Emelec, que atraviesa un proceso de reestructuración. La prohibición de fichar jugadores complica la conformación del plantel para la próxima temporada, y la solución pasa por saldar la deuda con Vega de manera inmediata para levantar la restricción impuesta por FIFA.

Impacto en la temporada y gestión del club

Con esta medida, Emelec enfrenta un desafío crítico en un momento clave de su proyecto deportivo. La sanción no solo limita la capacidad del club para reforzarse, sino que también genera cuestionamientos sobre la transparencia en su administración. Otros clubes sudamericanos han enfrentado sanciones similares por incumplimientos financieros, lo que subraya la importancia de cumplir con las regulaciones de la FIFA.

Para resolver esta crisis, Emelec debe priorizar el pago de la deuda con Vega y evitar mayores complicaciones en futuras temporadas. La dirigencia aún no ha emitido un comunicado oficial tras la sanción.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

Mal año para los equipos mantenses en la Liga Pro

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Huelga en Italia por Gaza deja decenas de policías heridos y afectaciones en transporte

