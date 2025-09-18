Emelec enfrenta posible sanción de FIFA tras denuncia de Leandro Vega por incumplimiento de pago

Leandro Vega, exdefensor argentino de Emelec, desmintió que el club guayaquileño haya saldado una deuda pendiente con él y notificó el caso a la FIFA, lo que podría derivar en sanciones severas como la prohibición de inscribir jugadores o la deducción de puntos. La denuncia, presentada tras el incumplimiento de un pago anunciado por Emelec en junio de 2025, reaviva un conflicto que amenaza la estabilidad del equipo en la Serie A. Especialistas advierten que las consecuencias podrían escalar si se confirma la reincidencia del club.

En junio pasado, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, afirmó en su cuenta de X que el club había cancelado la deuda con Vega, permitiendo levantar una sanción de la FIFA que impedía inscribir refuerzos. “Hemos realizado el pago total a Leandro Vega. Di mi palabra que Emelec jamás sucumbirá”, escribió Guzmán.

Riesgo de sanciones severas para Emelec

Sin embargo, Vega, en declaraciones a Ecuavisa.com, sostuvo que el pago nunca se concretó. “Habían cancelado, pero el saldo rebotó; nunca se hizo efectivo en mi cuenta. Se les informó para que volvieran a pagar y no lo hicieron”, explicó el zaguero. La abogada Mariela Díaz, especialista en derecho deportivo, señaló que el caso podría ajustarse al literal b) del numeral 3 del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA, que contempla sanciones por reincidencia o infracciones graves.

Díaz advirtió que, de comprobarse que Emelec mintió sobre el pago, la Comisión Disciplinaria podría restablecer la prohibición de inscribir jugadores, deducir puntos o incluso imponer el descenso de categoría. “Engañar a la FIFA tiene consecuencias mucho más serias que ante organismos nacionales como la FEF”, subrayó la jurista.

Leandro Vega denuncia incumplimiento reiterado

Leandro Vega reveló que permitió, por buena voluntad, que Emelec levantara una inhibición previa de la FIFA, esperando que el club cumpliera. “Actué de buena fe y les di la posibilidad de incorporar jugadores, creyendo que iban a pagar. No lo hicieron”, afirmó.

El defensor detalló que el club intentó un pago parcial a un banco incorrecto, pese a notificaciones previas, y no cumplió con un nuevo plazo otorgado hasta la semana pasada. “Querían pagar una parte, sabiendo que el banco no era el correcto. El pago rebotó. Ahora tienen que pagar el total, sí o sí”, añadió Vega.

Historial del conflicto y contexto del club

El conflicto se remonta a más de dos años, cuando Emelec, bajo las presidencias de Nassib Neme y José Pileggi, adquirió los derechos deportivos de Leandro Vega en 2019. El zaguero, que disputó 78 partidos, marcó cinco goles y dio dos asistencias entre 2018 y 2023, expresó su decepción: “Tuve buena voluntad, y ellos actuaron muy mal conmigo. Es penoso”.

Emelec, uno de los clubes más tradicionales de Ecuador con 14 títulos nacionales, compite actualmente en la Serie A, donde busca mantenerse en los primeros puestos. Una nueva sanción de la FIFA podría afectar su capacidad para reforzar el equipo en 2026.

Posibles consecuencias y precedentes

Si la FIFA verifica el incumplimiento, Emelec podría enfrentar otra inhibición para fichar jugadores, comprometiendo su competitividad. Sanciones como la deducción de puntos o el descenso serían un golpe significativo para el club guayaquileño. La Comisión Disciplinaria evaluará las pruebas de Vega y la defensa de Emelec en las próximas semanas.

Este caso podría establecer un precedente para la gestión financiera de los clubes ecuatorianos. En un contexto donde la Serie A enfrenta desafíos económicos y deportivos. La resolución de la FIFA será clave para determinar el futuro inmediato de Emelec en el fútbol profesional.