Estos son los récords y estadísticas que marcaron la clasificación de Ecuador al Mundial 2026

La Selección de Ecuador completó una de las Eliminatorias más memorables de su historia rumbo al Mundial 2026. El equipo de Sebastián Beccacece venció 1-0 a Argentina en Guayaquil con gol de Enner Valencia y, además de sellar su quinta clasificación mundialista, firmó cifras que lo colocan en un lugar de privilegio en el fútbol sudamericano.

Con esta victoria, la ‘Tri’ extendió su invicto a 11 partidos oficiales. Desde la caída en su debut de Beccacece ante Brasil en septiembre de 2024, el combinado no volvió a perder: sumó cinco triunfos y seis empates en una racha inédita para el combinado nacional. Se trata del registro más largo sin derrotas en la historia de Ecuador en Eliminatorias.

El segundo lugar en la tabla, con 29 puntos, iguala la mejor posición alcanzada por Ecuador en un proceso clasificatorio, que había logrado rumbo a Corea-Japón 2002. Lo más relevante es que esta vez lo consiguió pese a haber iniciado el torneo con una sanción de tres puntos por el caso Byron Castillo. El castigo no frenó al equipo, que terminó detrás de Argentina, actual campeona del mundo.

La defensa, el gran pilar

Uno de los aspectos más destacados fue el rendimiento defensivo. Ecuador apenas recibió cinco goles en 18 partidos, su mejor registro histórico en Eliminatorias. La comparación habla por sí sola: en el camino a Qatar 2022 le encajaron 19 tantos. La solidez del bloque defensivo explica buena parte del éxito de esta campaña.

A nivel continental, solo Argentina, que terminó como líder, se acercó con ocho goles en contra. Este blindaje defensivo refuerza la base sobre la que Beccacece construye su proyecto y que empezó con Gustavo Alfaro. Sin embargo, el desafío pendiente está en el ataque: la Tri pasó 172 días sin anotar antes del gol de Valencia frente a la Albiceleste. Precisamente transcurrieron 462 minutos sin marcar, pues su último gol data de la victoria 2-1 ante Venezuela el 21 de marzo pasado, justo con doblete de ‘Superman’.

Invicto en casa y un triunfo esperado

El 1-0 en Guayaquil también estiró la racha positiva de Ecuador jugando en condición de local: son ya 15 partidos sin perder en Eliminatorias, combinando la clasificación pasada y la actual. La última derrota en casa se remonta al 8 de junio de 2021, cuando cayó 1-2 frente a Perú en Quito.

El triunfo ante Argentina, además, significó un hito especial. Ecuador no vencía al vigente campeón del mundo desde noviembre de 2004, cuando derrotó a Brasil en Quito con gol de Édison Méndez. Casi 21 años después, la ‘Tri’ volvió a repetir la hazaña, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia clasificatoria.

Los partidos de Ecuador

A continuación detallamos los once últimos partidos del combinado patrio: