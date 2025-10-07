“Estaba roto mentalmente”: Rodrygo abre su corazón sobre su peor momento con el Real Madrid

Rodrygo Goes rompió el silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su carrera. El atacante brasileño del Real Madrid admitió que la temporada pasada fue un reto emocional y físico que lo dejó completamente abatido.

“Pasé por un momento muy difícil a nivel personal. Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie”, confesó el jugador en una entrevista con el diario AS. “No estaba bien, ni física ni mentalmente. Eso me estaba afectando mucho”, reconoció.

Carlo Ancelotti, quien entonces dirigía al Real Madrid, fue clave para que el delantero recuperara la confianza. “El entrenador me ayudó a superar todo eso. Sabía que debía recuperar a la persona antes que al jugador”, dijo Rodrygo.

El espaldarazo de Ancelotti para Rodrygo

El atacante aseguró que tanto el técnico italiano como su cuerpo técnico y su familia fueron fundamentales. “Ahora solo siento alegría, estoy feliz y motivado para tener una gran temporada”, expresó.

Tras varios meses de ausencia, Rodrygo volvió a ser convocado por la selección de Brasil para los amistosos contra Corea del Sur y Japón. “Estar lejos de la selección me pareció una eternidad. Fue bueno reflexionar, aclarar mis ideas. Me siento bien y listo para dar lo mejor de mí”, afirmó.

El jugador de 24 años destacó también el reencuentro con Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil. “Es un placer volver con él. Siempre me impulsó y me ayudó a crecer”, comentó. Sin embargo, reconoció que nadie tiene asegurado un puesto. “Hay que rendir bien en el club para seguir en la selección y llegar al Mundial”, dijo.

Con Xabi Alonso al mando del Real Madrid, Rodrygo ha recuperado protagonismo y mentalidad. “Salgo con un entusiasmo diferente y más madurez. Estoy seguro de que esta temporada será mejor para todos”, aseguró. El delantero recordó además que estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona antes de decidirse por el club blanco. “Mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y no lo dudé. Era mi sueño”, reveló. Sobre los rumores de su salida, fue tajante: “Siempre hay ofertas, pero quiero seguir triunfando aquí. Hasta que el Madrid me quiera, estaré aquí”.