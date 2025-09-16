Enner Valencia usará el dorsal número 10 con Pachuca en la Liga MX.

Enner Valencia, delantero ecuatoriano de 35 años, se incorporó al Club Pachuca, firmando un contrato hasta diciembre de 2027, después de rescindir su vínculo con Internacional de Porto Alegre.

Este regreso ocurre en el marco del Apertura 2025 de la Liga MX, donde Pachuca ocupa la sexta posición con 13 puntos. El movimiento busca proporcionar minutos regulares a Valencia de cara al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y fortalecer al equipo en una temporada de transición sin el entrenador Guillermo Almada. El anuncio se realizó mediante un video temático de “Volver al Futuro”, destacando el retorno tras 11 años.

El nuevo dorsal de Enner Valencia en Pachuca

Valencia, conocido como “Superman”, ha utilizado el dorsal 13 en la Selección Ecuatoriana desde 2011 y en varios clubes desde 2017. Sin embargo, en Pachuca, ese número está asignado al zaguero central Jorge Berlanga. Por ello, el club confirmó que Valencia lucirá el dorsal 10, inédito en su carrera profesional. En su primer paso por los Tuzos, entre enero y julio de 2014, usó el dorsal 14.

El 15 de septiembre de 2025, las redes sociales de Pachuca publicaron imágenes de Valencia entrenando, vistiendo un short con el número 10. El mensaje del club enfatizó: “El 10 es para Superman”. Esta asignación resalta la historia del dorsal, asociado a jugadores creativos y decisivos en el fútbol.

Pachuca, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, compite en la Liga MX, la máxima categoría del fútbol mexicano. El equipo cuenta con una capacidad de 30,000 espectadores en el Estadio Hidalgo.

Rendimiento de Enner Valencia en su primer ciclo con Pachuca

Valencia llegó a Pachuca en enero de 2014 procedente de Emelec, por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. En ese período, disputó 25 partidos, anotó 18 goles y registró dos asistencias.

Sus goles incluyeron dobles en encuentros clave, como contra Club León. Terminó como máximo anotador del equipo en el Clausura 2014 con 12 goles en la fase regular. Este desempeño le valió el traslado al West Ham United de la Premier League en julio de 2014, por unos 19 millones de dólares.

En el Mundial Brasil 2014, Valencia brilló con Ecuador, marcando tres goles: dos ante Honduras y uno contra Suiza en la fase de grupos. Ahora, repite la estrategia de jugar en México un año antes de un Mundial, como en 2014.

Despedida de Enner Valencia de Internacional de Porto Alegre

Antes de unirse a Pachuca, Valencia se despidió de Internacional mediante un mensaje en redes sociales el 14 de septiembre de 2025. En portugués, escribió: “Obrigado torcedores colorados. Obrigado el equipe do povo! Ahora soy un torcedor más que estará alentado al equipo”.

Agregó gratitud a compañeros, dirigentes y colaboradores, recordando el Campeonato Gaúcho 2025 ganado con el club. En tres años con Internacional, desde 2023, jugó 100 partidos, con 66 titularidades, 5,704 minutos, 47 goles y 10 asistencias. En 2025, disputó 32 encuentros, marcó siete goles y dio una asistencia, muchos como suplente.

El acuerdo de rescisión fue mutuo, permitiendo su salida para buscar mayor regularidad. Internacional, de Porto Alegre, Brasil, es uno de los clubes más emblemáticos del sur del país.

Posible debut y contexto en la Liga MX

Valencia ya se unió a los entrenamientos el 15 de septiembre de 2025. Su debut podría ocurrir en el partido contra Querétaro, club que contrató a Michael Carcelén y Édison Gruezo, y que también cuenta con Jonathan Perlaza y Jhojan Julio. El choque está programado para el sábado 20 de septiembre de 2025, en el Estadio Hidalgo a las 18h00.

Pachuca reanuda la liga tras la pausa por Fecha FIFA. En la Jornada 8, enfrentó a Cruz Azul el 13 de septiembre de 2025. El equipo suma cuatro victorias, un empate y dos derrotas en el Apertura 2025.

Este regreso marca la tercera participación de Valencia en la Liga MX, tras Pachuca y Tigres UANL (2017-2020). Como capitán y máximo goleador de Ecuador con 45 tantos en 108 partidos, su aporte se espera en ataque.

Enner Valencia, nacido el 4 de noviembre de 1989 en San Lorenzo, Ecuador, mide 1.78 metros y pesa 75 kg. Su agente es Gonzalo Vargas.