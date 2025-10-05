Emoción hasta el final: Liga de Quito y U. Católica empataron 2-2 en un duelo vibrante

Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito ofrecieron un espectáculo digno de las fases finales de la LigaPro. En el estadio Olímpico Atahualpa, ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento intenso que culminó con un empate 2-2, resultado que refleja la garra y el dramatismo vividos durante los 90 minutos.

Desde el arranque, la ‘U’ capitalina mostró un mejor manejo del balón, intentando imponer su estilo de juego. Sin embargo, la ‘Chatoleí’ no se quedó atrás y apeló a la presión y al juego físico para frenar los avances del rival. El primer tiempo fue cerrado, con escasas oportunidades claras y varias faltas que cortaron el ritmo del compromiso.

Alzugaray abrió el marcador para Liga

En la segunda mitad, el encuentro tomó un giro más dinámico. Liga de Quito abrió el marcador gracias a una excelente jugada colectiva: Michael Estrada habilitó a Lisandro Alzugaray, quien definió con clase. Su remate pegó en el poste antes de ingresar al arco, desatando la euforia de los hinchas albos.

El gol fue un impulso anímico para los dirigidos por Diego Martínez, que hasta ese momento parecían controlar el juego. Sin embargo, el fútbol tenía reservado un cierre inesperado.

Reacción heroica de la ‘Chatoleí’

A falta de 15 minutos, Universidad Católica cambió el ritmo del partido. Primero, Luis Cangá aprovechó un tiro de esquina para empatar el marcador, y apenas minutos después, Azarías Londoño se lució con una jugada individual que culminó en gol, remontando el marcador 2-1.

El Atahualpa estalló en aplausos, y los ‘cammaratas’ soñaban con quedarse con los tres puntos ante uno de los favoritos del torneo. Pero el dramatismo no había terminado.

Cornejo salvó a Liga sobre la hora

Cuando todo indicaba que Católica se llevaba la victoria, Fernando Cornejo sorprendió con un potente disparo de larga distancia en el tiempo añadido. El balón se incrustó en el arco rival, dejando sin reacción al portero y decretando el empate final 2-2.

Fue un cierre de infarto que mantuvo a los aficionados al borde del asiento. Los jugadores de ambos equipos se retiraron del campo con sensaciones encontradas: satisfacción por el esfuerzo, pero frustración por haber dejado escapar la victoria en los últimos minutos.

Así queda la tabla y lo que viene

Con este resultado, Liga de Quito se mantiene en el tercer lugar del hexagonal con 52 puntos, mientras que Universidad Católica ocupa la cuarta posición con 50 unidades. Ninguno logró escalar en la clasificación, pero ambos siguen en la pelea por los puestos de privilegio.

Tras el parón por la Fecha FIFA, el torneo se reanudará con duelos clave: