(EN VIVO) Clásico del Astillero: Con gol tempranero de Octavio Rivero Barcelona SC le gana a Emelec

Octavio Rivero anotó a los cuatro minutos en el estadio George Capwell y pone adelante a Barcelona SC en el marcador.

Partido en desarrollo…

Emelec y Barcelona SC protagonizarán este domingo a las 17h30 el Clásico del Astillero, correspondiente a la fecha 28 de la Liga Ecuabet. Se jugará en el estadio George Capwell. Barcelona SC, tercero en la tabla con 47 puntos, busca consolidar su posición en la zona alta. Por su parte, Emelec, noveno con 38 unidades, lucha por acercarse al hexagonal final. El encuentro, uno de los más esperados del fútbol ecuatoriano, llega en un momento clave para ambos equipos.

Barcelona SC, pese a su buena campaña, atraviesa un bache tras caer en casa ante Universidad Católica. También quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Los toreros necesitan una victoria para recuperar confianza y mantener su aspiración al título. Por su parte, Emelec, ubicado en la novena posición, enfrenta la urgencia de sumar puntos para escalar en la tabla acumulada y asegurarse un puesto en el hexagonal que definirá al campeón.

El Clásico del Astillero en el Capwell

El Clásico del Astillero es el enfrentamiento más emblemático del fútbol ecuatoriano, marcado por una histórica rivalidad entre los dos clubes más populares del país. Este duelo no solo define el orgullo deportivo, sino que también influye en las aspiraciones de ambos equipos en la Liga Ecuabet 2025, un torneo caracterizado por su alta competitividad.

Emelec, local en esta ocasión, espera aprovechar el apoyo de su hinchada en el George Capwell, mientras Barcelona SC confía en su solidez ofensiva para imponerse.Ambos equipos llegan con plantillas renovadas y estrategias definidas, prometiendo un espectáculo de alto nivel. El resultado de este partido será crucial para sus objetivos en la recta final del campeonato.