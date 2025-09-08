Elías Legendre destaca con dos goles en la derrota del Rennes N3 ante Alençon

Elías Legendre Quiñonez, delantero franco-ecuatoriano de 17 años, marcó dos goles este fin de semana en la derrota 4-3 del Stade Rennais N3 ante el Alençon en Francia. El periodista sigue destacando como una de las figuras juveniles más destacadas del club.

Elías Legendre Quiñonez marca doblete en Francia

El encuentro de la National 3 entre el Rennes y Alençon terminó con derrota 4-3 para el cuadro bretón. Sin embargo, el nombre de Elías Legendre Quiñonez sobresalió con dos anotaciones. Junto a Henrick Do Marcolino, se convirtió en el protagonista ofensivo del equipo.

Nacido en 2008, Legendre Quiñonez combina la nacionalidad francesa y ecuatoriana. Su decisión de representar a Ecuador en la categoría Sub-17 lo ha acercado aún más al radar de los aficionados ecuatorianos, que ven en él un potencial refuerzo para la selección mayor en el futuro. A sus 17 años, se ha ganado elogios por su velocidad y olfato en el área.

Elías Legendre, es una promesa en el Stade Rennais

El joven delantero forma parte del centro de formación del Stade Rennais FC (SRFC), reconocido como uno de los más productivos de Francia. En julio de 2025 participó en el prestigioso torneo de academias de Ploufragan, donde fue mencionado como candidato a mejor jugador del certamen.

Aunque aún no debuta en la Ligue 1, su rendimiento lo perfila como candidato a firmar contrato profesional. En marzo y junio de 2025 se especuló con un acuerdo, pero el club lo mantiene como uno de sus proyectos más valiosos.

Los aficionados lo comparan con talentos como Désiré Doué y Erwan-Idrisse Traoré. Para algunos, Legendre Quiñonez es el siguiente en dar el salto al primer equipo.

Selección de Ecuador y gol internacional

En marzo de 2025, Legendre Quiñonez optó por representar a Ecuador Sub-17 tras haber jugado con las selecciones menores de Francia.

Durante el Sub-17 disputada en abril y mayo de 2025, fue titular en cinco de seis partidos. Su momento más recordado llegó en la victoria 4-0 sobre Uruguay, cuando abrió el marcador en el primer minuto. Ese fue su primer gol internacional con Ecuador.

En Francia lo consideran un caso especial: un jugador formado en Europa, pero con raíces sudamericanas, lo que le permite adaptarse a estilos diferentes de juego.

¿Elías Legendre es el futuro 9 de la selección de Ecuador?

Hasta septiembre de 2025, no se han concretado traspasos. Aunque hubo rumores de interés de clubes alemanes, el jugador continúa en la academia del Rennes. Se espera que firme su primer contrato profesional en los próximos meses.

Su doblete contra Alençon refuerza las expectativas. Para el Rennes, representa un activo de futuro, mientras que para Ecuador es una apuesta a mediano plazo. Ecuador busca un centro delantero para el futuro. La falta de un nueve y de goles en su selección absoluta hace que La Tri, mire opciones. Elías Legendre Quiñónez, aún no está listo, pero el destino puede tenerle un lugar. Su fútbol lo decidirá.