El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo se consolidó como figura clave en las victorias del Chelsea ante Liverpool el 4 de octubre de 2025 en Londres. Además, se consolidó como figura clave ante Benfica el 30 de septiembre de 2025 en la UEFA Champions League. Se destacó por su solidez en el mediocampo y recibió reconocimientos de la prensa inglesa por su rendimiento excepcional.

Moisés Caicedo, conocido como el Niño Moi, continúa destacándose en el fútbol europeo. En la victoria del Chelsea por 1-0 ante el Benfica en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, el 30 de septiembre, el ecuatoriano fue una de las figuras del partido. Días después, el 4 de octubre, su actuación en la victoria frente al Liverpool en la Premier League lo consolidó como el jugador del partido, según la prensa deportiva inglesa. La contribución de Moisés es vital.

Elogios en la Champions League

El diario The Sun, uno de los medios más leídos del Reino Unido, otorgó a Caicedo una calificación de ocho puntos por su desempeño ante el Benfica, igualando al portugués Pedro Neto. El medio destacó que, pese a llegar al partido con molestias musculares, Caicedo mostró una solidez que ocultó cualquier limitación física. “Una actuación bastante habitual de Moisés Caicedo, lo que significa un nivel muy alto”, señaló The Sun, subrayando su rol como equilibrante y recuperador en el mediocampo. Su desempeño en el campo es digno de Moisés Caicedo.

Estadísticas de la aplicación 365Scores respaldan esta valoración. Caicedo completó 60 de 61 pases (98% de precisión). Además, realizó 9 pases en el último tercio. Completó 2 de 2 envíos largos, 2 pases clave, 82 toques de balón y muchos más. 1 despeje, 2 intercepciones, 7 recuperaciones y 4 de 8 barridas ganadas. El medio inglés afirmó que “el Chelsea estaría perdido sin él”. Esto destaca la necesidad de priorizar su estado físico.

Reconocimiento en la Premier League

En el encuentro ante el Liverpool, el 4 de octubre de 2025, Caicedo fue nombrado jugador del partido por su sobresaliente actuación. Sky Sports, medio deportivo de referencia, lo elogió a través del periodista Jamie Redknapp. Ellos lo calificaron como un “jugador de clase mundial”. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión fue clave en la victoria del Chelsea. Esto lo consolida como un pilar en el esquema táctico del equipo, destacando en especial a Moisés Caicedo.

Contexto de su impacto

La Premier League y la UEFA Champions League son dos de las competiciones más exigentes del fútbol mundial. La constancia de Caicedo en ambos torneos demuestra su calidad como mediocampista y su importancia para el Chelsea. Su rol como recuperador y distribuidor natural del juego lo ha convertido en un referente del fútbol ecuatoriano, siendo un orgullo para su país y un ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente gracias a Moisés Caicedo.

Relevancia internacional

La prensa inglesa ha destacado la evolución de Caicedo desde su llegada al Chelsea, resaltando su capacidad para adaptarse a la intensidad de la Premier League y la Champions League. Su actuación frente a rivales de alto nivel, como Benfica y Liverpool, refuerza su estatus como uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo. Los reconocimientos de medios como The Sun y Sky Sports reflejan el impacto global del Niño Moi, quien continúa elevando el nombre de Ecuador y el de Moisés Caicedo en el escenario internacional.