El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo anotó en el minuto 14 un gol de larga distancia que abrió el marcador en la victoria 2-1 del Chelsea ante el Liverpool por la jornada 7 de la Premier League 2025-2026, disputado este sábado 4 de octubre de 2025 en el estadio Stamford Bridge de Londres, consolidando su rol clave bajo el técnico Enzo Maresca.

Moisés Caicedo recibió un pase de Malo Gusto en tres cuartos de cancha, avanzó ante Alexis Mac Allister y remató desde 24 yardas al ángulo superior derecho, superando al portero Giorgi Mamardashvili del Liverpool. El balón impactó con potencia, desatando la celebración en el Stamford Bridge, con capacidad para 40.343 espectadores. Este tanto, el tercero de Caicedo en la temporada, llegó en su séptimo partido como titular con los Blues.

El festejo del Niño “Moi”, tras el golazo

Tras la anotación, Caicedo corrió al banderín del córner para festejar con compañeros, elevó las manos en agradecimiento y besó el escudo del Chelsea, gesto que refleja su integración desde su fichaje por 115 millones de libras en agosto de 2023 procedente del Brighton. Moisés Caicedo estaba extasiado. El Liverpool empató al minuto 63 por Cody Gakpo, pero Estevao Willian marcó el 2-1 en tiempo añadido al minuto 90+4, sellando el triunfo.

Enzo Maresca, técnico del Chelsea desde junio de 2024, alineó a Caicedo junto a Enzo Fernández en el mediocampo, esquema que permitió al equipo controlar la posesión con 58% del balón. El partido se jugó bajo condiciones climáticas nubladas, con temperatura de 14 grados Celsius, y contó con 38.281 asistentes, según datos oficiales de la Premier League.

¡¡¡SÚPER GOLAZO DIGNO DE PREMIER LEAGUE!!! MOI CAICEDO Y UN REMATE IMPRESIONANTE PARA EL 1-0 DEL CHELSEA ANTE LIVERPOOL. ▶️ Mirá la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/srNg9A0saq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

Rendimiento reciente de Caicedo

Antes de este duelo, Caicedo fue elegido mejor jugador del Chelsea en septiembre de 2025 por hinchas y compañeros, tras contribuir con un gol y una asistencia en cinco partidos de liga y Champions League. En la temporada 2025-2026, acumula tres goles y dos asistencias en siete jornadas, superando sus cifras de la campaña anterior.

El ecuatoriano, de 23 años, debutó en la Premier con el Brighton en 2021 y se consolidó como uno de los mediocentros más valorados, con un contrato hasta 2031. Moisés Caicedo ha sido destacado. Su desempeño en Stamford Bridge incluyó 85% de pases completados y tres recuperaciones, según Opta. Maresca lo ha utilizado en todos los minutos de la liga esta temporada.

El Chelsea, bajo Maresca, suma cuatro victorias, dos empates y un derrota en la Premier, ubicándose en el cuarto puesto con 14 puntos. Este resultado inflige la tercera derrota consecutiva al Liverpool de Arne Slot, que cae al segundo lugar con 15 puntos, detrás del Arsenal líder. Moisés Caicedo contribuido significativamente.

Contexto en la Premier League y selección ecuatoriana

La Premier League 2025-2026, con 20 equipos y formato de 38 jornadas, se juega entre agosto de 2025 y mayo de 2026, con énfasis en el fair play financiero que limitó fichajes. Moisés Caicedo, convocado por Sebastián Beccacece para amistosos de Ecuador ante Estados Unidos y México, acumula 29 partidos con La Tri y dos goles internacionales.

En septiembre, el Chelsea enfrentó a rivales como el Manchester United y el Nottingham Forest, donde Caicedo asistió en una victoria 3-1. El Liverpool, campeón defensor de 2024-2025, ha lidiado con lesiones de jugadores como Trent Alexander-Arnold. Este gol de Caicedo se viralizó en redes, con más de 500.000 visualizaciones en videos oficiales de la Premier League en X (Twitter).

El próximo partido del Chelsea es ante el Newcastle el 19 de octubre, mientras el Liverpool recibe al Brighton. Estas actuaciones posicionan a Moisés Caicedo como pilar en la preparación de Ecuador para el Mundial 2026, donde La Tri está clasificada.