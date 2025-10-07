El FC Barcelona estrenará el Spotify Camp Nou con 45.000 espectadores

El FC Barcelona anunció este martes que trabaja para regresar al nuevo Spotify Camp Nou con una capacidad de 45.000 espectadores. Esta es la correspondiente a la fase 1B de las obras. Renuncian a estrenar su nueva casa con los 27.000 aficionados que contempla la fase 1A. Todavía están pendientes de recibir la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona que permita abrir las instalaciones.

Por ello, el FC Barcelona confirma que el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, el derbi catalán contra el Girona FC, se disputará finalmente el sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Este es el escenario habitual en las dos anteriores campañas. Será el estadio local, salvo cambio de última hora, en detrimento del Estadio Johan Cruyff hasta poder estrenar el Spotify Camp Nou.

El club asegura en un comunicado que sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou. Mantienen un “contacto permanente” con el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de poder llevar a cabo las inspecciones pertinentes “en los próximos días”.

El comunicado del FC Barcelona

No obstante, el Barça apunta claramente a reabrir el nuevo feudo con una capacidad de 45.000 espectadores, por varios motivos. “En este contexto, aunque se espera recibir próximamente la licencia de primera ocupación de la fase 1A (Tribuna y Gol) (…) El FC Barcelona trabajará con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B (Tribuna, Gol y Lateral). Esta ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores”, asegura el club.

Este objetivo se basa en tres motivos principales. Por un lado, que el retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación “muy próxima en el tiempo a la de la 1B”. También porque el aforo del Estadi Olímpic Lluís Companys –reacondicionado por el club– permite generar unos “ingresos superiores” al Spotify Camp Nou en su fase 1A. Así compensan los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadio Johan Cruyff.

Quieren estadio con más aforo

Por último, regresar al Spotify Camp Nou una vez el club tenga el certificado de final de obra y la licencia de primera ocupación para la fase 1B permitirá al Barça disponer de “más días”. En caso necesario, podrán realizar “todos los tests operativos necesarios” que reclame el consistorio. Además, las peticiones de la UEFA para albergar partidos de la Champions League hacen necesario tener las obras de la fase 1B acabadas.

“Informar a todos los socios y socias que, a partir de este partido, la gestión del aforo se realizará mediante un sistema de pase. Este se implementará y mantendrá hasta final de temporada. En los próximos días, el club explicará con todo detalle el modelo de pase”, señala el club. Agradecen a sus socios y socias y a los aficionados la “comprensión y apoyo” en un “proceso tan complejo e ilusionante” como el del regreso al nuevo Spotify Camp Nou.